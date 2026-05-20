O Κώστας Καραπαπάς στάθηκε στο νέο «Γ. Καραϊσκάκης» και άφησε «αιχμές» προς την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή. «Για να γίνει το έργο αυτό, θα μιλήσει αυτός που πρέπει και θα το πληρώσει. Γιατί στην Ελλάδα συνήθως σε συζητήσεις και διαδρόμους υπουργείων για να πάρουν τα χρήματα για να γίνει ένα γήπεδο.

Στην περίπτωση του Ολυμπιακού δεν ισχύει αυτό. Και για να λήξουμε και μία ιστορική παρεξήγηση με το Καραϊσκάκης, στον Ολυμπιακό ποτέ δεν χτίστηκε κανένα γήπεδο. Στον Ολυμπιακό παραχωρήθηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή ένας χώρος, ένας αθλητικός χώρος, ο οποίος είχε γεμίσει ποντίκια και ο Ολυμπιακός πλήρωσε με δικά του χρήματα και έφτιαξε το Καραϊσκάκης.

Δεύτερον, όπως ξέρετε το Καραϊσκάκης και το προπονητικό κέντρο στο Ρέντη εδώ και 16 χρόνια έχουν τεράστιες αλλαγές εκατομμυρίων για τις οποίες ποτέ ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι, από κανένα κράτος. Όλα γίνονται με αυτοχρηματοδότηση, από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Άρα λοιπόν και το επόμενο βήμα για να μεγαλώσει ο σύλλογος, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο χωρίς να περιμένουμε κανέναν.

Για να φτάσεις στο σημείο να φτάσεις στο σημείο που θέλεις πρέπει να έχεις κάποιες τυπικές άδειες από Δήμους, κράτος κλπ και αυτά καθυστερούν. Το δύσκολο είναι για αυτούς που περιμένουν στη σειρά για να πάρουν το κρατικό χρήμα για να φτιάξουν γήπεδα στον Ελαιώνα, στον Βοτανικό με έχουν μπερδέψει δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι πράγματα αναπάντητα και αν δεν τα λες ξανά και ξανά, δημιουργείται ένα κενό» τόνισε.