Ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά μνημεία παγκοσμίως πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του στην Αρμενία, καθώς οι εργασίες για το γιγαντιαίο άγαλμα του Ιησού Χριστού στο όρος Χάτις, βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία.

Το μνημείο, που αναμένεται να γίνει το ψηλότερο άγαλμα του Χριστού στον κόσμο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στη χώρα, τόσο για το συμβολικό του χαρακτήρα όσο και για τις επιπτώσεις του σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από τον Αρμένιο επιχειρηματία και πρώην πολιτικό Γκαγκίκ Τσαρουκιάν, κατασκευάζεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ερεβάν. Το μνημείο προβλέπεται να φτάσει συνολικά τα 77 μέτρα ύψος και συμπεριλαμβάνει το άγαλμα του Χριστού ύψους 33 μέτρων, το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε βάθρο 44 μέτρων.

Η κατασκευή θα ξεπεράσει σε ύψος το εμβληματικό άγαλμα του «Christ the Redeemer» στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο έχει ύψος περίπου 38 μέτρα μαζί με το βάθρο του.

The world’s largest statue of Jesus Christ is rising in Armenia.



Initiated by billionaire philanthropist Gagik Tsarukyan, the monument will stand 33 meters tall on a 44-meter pedestal, reaching a total height of 77 meters. pic.twitter.com/qVqqJS1jgz — Massimo (@Rainmaker1973) May 19, 2026

Έπειτα από αρκετές καθυστερήσεις που σχετίστηκαν με αρχαιολογικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες για την περιοχή του βουνού, οι αρμόδιες αρμενικές αρχές είχαν αρχικά διακόψει τις εργασίες. Η απόφαση ελήφθη λόγω φόβων ότι οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές σε αρχαία οχυρωματικά κατάλοιπα που είχαν εντοπιστεί στο σημείο.

Οι εργασίες ωστόσο επανεκκίνησαν αργότερα, αφού το εργοτάξιο μεταφέρθηκε αρκετές εκατοντάδες μέτρα μακριά από την αρχική τοποθεσία στην κορυφή του βουνού και εκδόθηκαν νέες σχετικές άδειες, σύμφωνα με το Gulf News.