Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια (6/5, 21:15) με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν έκανε μια αλλαγή στη 12άδα σε σχέση με τους δύο αγώνες στην Ισπανία.

Έχοντας πάρει δύο εκτός έδρας νίκες, οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-0 και θέλουν ακόμη μία για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four, όπου θα προσπαθήσουν να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για 8η φορά στην ιστορία τους.

Το κλίμα στις τάξεις του Παναθηναϊκού είναι τέλειο μετά τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία και ο Αταμάν προχώρησε σε μία αλλαγή στη 12άδα, αφήνοντας εκτός τον Βασίλη Τολιόπουλο, τη θέση του οποίου πήρε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Εκτός είναι ξανά οι Κώστας Σλούκας, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Γιάννης Κουζέλογλου, με τη 12άδα του «τριφυλλιού» να αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.