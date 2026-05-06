Ο Ζαν Μοντέρο είχε δηλώσει πριν την έναρξη της σειράς των play off της Euroleague ότι η Βαλένθια μπορεί να νικήσει έξι, επτά ή και οκτώ φορές τον Παναθηναϊκό, οι άνθρωποι του οποίου φρόντισαν να το κολλήσουν στον τοίχο των αποδυτηρίων.

Η ισπανική ομάδα είχε νικήσει δύο φορές τους «πράσινους» στην κανονική περίοδο και ο Μοντέρο είχε ερωτηθεί πριν την έναρξη των play off αν θεωρεί πως είναι εφικτό να νικήσει άλλες τρεις, δηλαδή πέντε φορές σε μια σεζόν, ώστε να προκριθεί στο Final Four.

«Μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές αλλά έξι, επτά ή και οκτώ», ήταν η απάντηση του άσου της Βαλένθια και στον Παναθηναϊκό δεν έχασαν την ευκαιρία: Κόλλησαν στον τοίχο των αποδυτηρίων στο Telecom Center Athens τη δήλωση του Μοντέρο, δίνοντας έτσι έξτρα κίνητρο στους παίκτες του Εργκίν Αταμάν.

Μια κίνηση που έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο Παναθηναϊκός έκανε δύο νίκες στην Ισπανία, προηγείται με 2-0 και στοχεύει στο 3-0 το βράδυ της Τετάρτης (6/5, 21:15) για να πάρει την πρόκριση στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.