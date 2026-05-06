Μπορεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να τιμωρήθηκε από τη Euroleague με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, θα… βρίσκεται όμως στις εξέδρες του Telecom Center Athens για το τρίτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές από τη Euroleague έπειτα από όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία, άρα δεν μπορεί να είναι στο γήπεδο για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των play off.

Έτσι, η ΚΑΕ φρόντισε ώστε σε κάθε κάθισμα του Telecom Center Athens να βρίσκεται μια φωτογραφία του, την οποία θα σηκώσουν οι οπαδοί δείχνοντας έτσι τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του.

Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 μετά τις νίκες του στην Ισπανία και θέλει ακόμη μία για να προκριθεί στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του.