Υψηλά κέρδη, με σημαντική αύξηση του τζίρου, κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Θετικό κλίμα επικρατεί στις διεθνείς αγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μεγάλη υποχώρηση, στον απόηχο των πληροφοριών για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.299,87 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 3,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.314,77 μονάδες (+3,84%).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 5 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 441,11 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 64.515.715 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+10,90%), της Alpha Bank (+7,86%), της Titan (+7,65%), της Eurobank (+6,85%), της Πειραιώς (+5,31%) και της Aktor (+5,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-4,86%), των ΕΛΠΕ (-3,23%), της ΕΥΔΑΠ (-1,57%) και της Optima Bank (-1,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 16.965.202 και 16.275.990 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 63,38 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 63,03 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 32 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.