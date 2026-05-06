Ακόμη μια υπόθεση που αφορά επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να εισέπραξαν παράνομα δεκάδες άτομα που δήλωναν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, μπήκε στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης.

Οι 58 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επέλεξαν να μην καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας και να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους, φέρονται να είχαν δηλώσει βοσκότοπους στην Καστοριά και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου σε περιοχές που δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν λόγω υψομέτρου, εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι, ωστόσο, αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται επιμένοντας πως οι επιδοτήσεις τους ήταν νόμιμες.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετύλιξε στο δικαστήριο ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς και του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, Δημήτρης Μόσχος ο οποίος , μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για εικονικούς βοσκότοπους.

«Το 2020 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησα να δω τι έχει δηλωθεί στο νομό. Από περιέργεια….. Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64.000 στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22.000 στρέμματα ελαιόδεντρα, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην περιοχή και 17.000 αμύγδαλα που, επίσης, δεν ευδοκιμούν στην περιοχή» κατέθεσε.

«Εσείς λέτε ότι αυτοί οι βοσκότοποι ήταν εικονικοί; » ήταν η ερώτηση της έδρας με το μάρτυρα με κατηγορηματικό τρόπο να απαντά: «Ήταν καθαρά εικονικοί».

Μάλιστα, ο μάρτυρας σημείωσε πως είχε ακούσει ότι είχε γίνει και επιτόπιος έλεγχος. «Βγήκα από τα ρούχα μου. Τώρα καταλαβαίνω πως έχει παιχτεί το παιχνίδι γιατί αν είχε γίνει έτσι σημαίνει ότι έχουν ευθύνη και οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως στην Καστοριά δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος πάνω από 100 στρέμματα, όπως ψευδώς δηλώθηκε στις ελεγχόμενες αιτήσεις. Ο μάρτυρας ανέφερε πως ενημέρωσε για το θέμα τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα και στη συνέχεια προσέφυγε στη δικαιοσύνη.

«Εγώ έπαιρνα 28 ευρώ το στρέμμα ,έφτασα να παίρνω 11,8 .Εγώ με τετρακόσια στρέμματα και τετρακόσια πρόβατα παίρνω επιδότηση 11.500 ευρώ ,δεν παίρνω όσα λένε ότι πήραν αυτοί οι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζω» κατέθεσε ενώ εξέφρασε τη θέση πως «τα ζώα που δηλώνονται σήμερα στην Κρήτη δεν υπάρχουν».

«Δηλώθηκαν ελαιόδεντρα στους πρόποδες του Βιτσίου , στα 1.100 μέτρα υψόμετρο. Η ελιά δεν μπορεί να ζήσει εκεί . Καίγεται από το κρύο» είπε και πρόσθεσε «Για να πάρεις τα χρήματα πρέπει να τηρείς τον νόμο…».

«Η τεχνική λύση ήταν ένα εργαλείο για να δοθεί η επιδότηση ,εφόσον βέβαια υπήρχε ο αριθμός ζώων που δηλώνονταν» τόνισε ο μάρτυρας ο οποίος κατέθεσε ότι ενώ το 2019 και το 2020 οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει εκατοντάδες στρέμματα ελαιόδεντρων στην Καστοριά, τις επόμενες χρονιές δεν δήλωσαν τίποτα. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, κάποιες ελαιοκαλλιέργειες δηλώθηκαν στη Φλώρινα και κάποιες άλλες… εκτός Ελλάδος.

Μάλιστα, ο κ. Μόσχος υπογράμμισε ότι για τους ελεγχόμενους προβλεπόταν μηνιαίο μίσθωμα 0,035 ευρώ ανά στρέμμα, την ώρα που ο ίδιος πληρώνει 5 ευρώ/ στρέμμα το μήνα.