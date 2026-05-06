Η αλλοτινή φιλία του Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (Σαουδική Αραβία) μετατράπηκε σε έναν αδυσώπητο ανταγωνισμό για την κυριαρχία στις τιμές του πετρελαίου και τη γεωπολιτική ισχύ, αφήνοντας την διεθνή σκηνή σε κατάσταση σοκ.



Το τρέχον σκάνδαλο στους κόλπους του ΟΠΕΚ μπορεί επιφανειακά να δείχνει ως μια διαμάχη για τα οικονομικά μεγέθη και τις ποσοστώσεις παραγωγής, όμως η ουσία είναι πολύ πιο προσωπική. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχοντας υποστεί σοβαρά πλήγματα από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και την επακόλουθη φυγή κεφαλαίων και ξένων στελεχών, επιχειρούν τώρα να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία.



Στόχος τους είναι να πουλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο όσο οι τιμές παραμένουν υψηλές. Διαθέτουν ήδη τις υποδομές και έναν αγωγό που παρακάμπτει τα στρατηγικά στενά του Ορμούζ. Το μόνο εμπόδιο στα σχέδια του Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ ήταν οι περιορισμοί του ΟΠΕΚ, που είχαν θεσπιστεί για να αποτρέψουν την κατάρρευση των τιμών. Για τα Εμιράτα, η εποχή της αυτοσυγκράτησης τελείωσε.

Πίσω από τις στρατηγικές κινήσεις κρύβεται η αντιπαλότητα δύο ανδρών που κάποτε υπήρξαν σύμμαχοι, μέχρι που ο φθόνος για τις επιτυχίες του άλλου δηλητηρίασε τη σχέση τους. Όλα ξεκίνησαν στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, σε ένα ταξίδι κάμπινγκ με κυνηγετικά γεράκια. Εκείνη την εποχή ο Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, τότε ακόμη διάδοχος του θρόνου στο Άμπου Ντάμπι, έθεσε υπό την προστασία του τον κατά 25 χρόνια νεότερό του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Τον καθοδήγησε πολιτικά, τον σύστησε στην Ουάσιγκτον και μαζί κήρυξαν τον πόλεμο στον ριζοσπαστικό ισλαμισμό, χρηματοδοτώντας αντιπάλους των ισλαμιστών από την Αίγυπτο μέχρι τη Λιβύη και επιβάλλοντας αποκλεισμό στο Κατάρ.

Ωστόσο, η δυναμική άλλαξε καθώς ο νεαρός Σαουδάραβας ηγέτης αποκτούσε αυτοπεποίθηση. Ο καθηγητής του Πρίνστον, Bernard Haykel, περιγράφει την κατάσταση ως μια καθαρή «σύγκρουση προσωπικοτήτων». Η Σαουδική Αραβία βλέπει τα Εμιράτα όπως η Γαλλία το Μονακό – μια σύγκριση που βασίζεται στα μεγέθη (24 εκατομμύρια κάτοικοι έναντι μόλις ενός εκατομμυρίου πολιτών στα Εμιράτα), αλλά προσβάλλει τις απέραντες φιλοδοξίες του Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ.

Ο Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ θεωρεί τον πρώην προστατευόμενό του αχάριστο. Η έχθρα έχει επεκταθεί παντού: από τις αίθουσες ελέγχου drones που διευθύνουν συγκρούσεις στο Σουδάν και την Υεμένη, μέχρι τα γήπεδα της Premier League. Όταν η Μάντσεστερ Σίτι (συμφερόντων Εμιράτων) άρχισε να κυριαρχεί, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν απάντησε αγοράζοντας τη Νιούκαστλ. Το 2023, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δήλωσε ανοιχτά ότι τα Εμιράτα «κάρφωσαν ένα μαχαίρι στην πλάτη» της χώρας του.

Αν και οι ειδικοί θεωρούν αυτή τη διαμάχη «τραγική σπατάλη χρόνου», καθώς τα συμφέροντα των δύο χωρών ταυτίζονται σε θέματα ασφάλειας και οικονομίας, οι δύο «Alpha Males» του Περσικού Κόλπου παραμένουν ανένδοτοι. Κωφοί στις συμβουλές των ειδικών και στις οργισμένες εκκλήσεις από την Ουάσιγκτον ή την Ευρώπη, συνεχίζουν μια μονομαχία που απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.



Η ανάγκη τους για απόλυτη κυριαρχία υπερβαίνει τη λογική των αγορών, μετατρέποντας τον ΟΠΕΚ σε όμηρο μιας προσωπικής μονομαχίας για το ποιος είναι το πραγματικό αφεντικό της ερήμου, σύμφωνα με το γερμανικό Stern.de