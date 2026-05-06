Με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε τελικά ο ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ για τα 160 σπασμένα καθίσματα στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου που βρίσκονταν οι οπαδοί του στον τελικό κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί είχαν τιμωρηθεί με ένα παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών για μια κροτίδα που είχαν ρίξει οπαδοί του στον τελικό, οπότε υπήρχε κίνδυνος τιμωρίας της έδρας και των «ασπρόμαυρων» για τα 160 σπασμένα καθίσματα. Η ΔΕΑΒ, όμως, αποφάσισε να τιμωρήσει με πρόστιμο 10.000 ευρώ τον ΠΑΟΚ, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Αφού έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026 στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου, για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, που διοργανώνει η ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταστροφή περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 34/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».