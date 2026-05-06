Η Μονακό αποκλείστηκε με 3-0 από τον Ολυμπιακό στα play off της Euroleague και ο Μάικ Τζέιμς ετοιμάζεται για την αποχώρησή του το καλοκαίρι, όπως φάνηκε από το μήνυμά του στα social media.

Η γαλλική ομάδα αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, την επηρέασαν και αγωνιστικά. Ο Βασίλης Σπανούλης παραιτήθηκε μέσα στη σεζόν, παίκτες έφυγαν και όσοι παρέμειναν πάλεψαν για το καλύτερο δυνατό.

Η Μονακό κατάφερε να μπει στα play off αλλά αποκλείστηκε με 3-0 από τον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι θα αποχωρήσουν κι άλλοι, με τον Τζέιμς να είναι ένας εξ αυτών, όπως άφησε να εννοηθεί με τη νέα ανάρτησή του στα social media.

«Τι σεζόν ήταν αυτή. Δεν θα μας δώσουν τα εύσημα, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς με όλα όσα συνέβησαν. Μένει να τακτοποιήσουμε ακόμη ένα πράγμα πριν πούμε αντίο. Ο χρόνος περνάει γρήγορα», έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ.