Έγιναν γνωστοί οι δύο ξένοι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ στα ματς της προσεχούς αγωνιστικής για το 1-4, ήτοι τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός.

Η ΚΕΔ γνωστοποίησε μέσω της ΕΠΟ τους ορισμούς των διαιτητών για την 4η αγωνιστική των Play Offs και της 7ης των Play Outs της Stoiximan Superleague. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε ξένους διαιτητές στα δύο μεγάλα ματς της αγωνιστικής (για το 1-4).

Στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ θα είναι ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ο οποίος είχε σφυρίξει ξανά φέτος στη χώρα μας ακριβώς το ίδιο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια στις 8 του Μαρτίου. Στην «OPAP Arena» τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό θα σφυρίξει ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς.

Ο ρέφερι του ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» έχει βρεθεί και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων, τόσο του Ολυμπιακού (Απόλλων Λεμεσού – Ολυμπιακός 1-1 Europa League) όσο και του ΠΑΟΚ (ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0 Europa League). Ο ρέφερι του αγώνα στη Φιλαδέλφεια έχει σφυρίξει αρκετές φορές αγώνες στην χώρα μας, αλλά και σε έναν ευρωπαϊκό, εκείνο του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τους «16» του Conference League, που τελείωσε με 5-1 υπέρ του «Δικεφάλου του Βορρά».