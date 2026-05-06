Σε νέα φάση εισέρχεται η στρατιωτική παρουσία της Δύσης στη Μέση Ανατολή, με το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» να διέρχεται σήμερα τη Διώρυγα του Σουέζ. Συνοδευόμενο από ισχυρή δύναμη κρούσης, το καμάρι του γαλλικού ναυτικού κατευθύνεται προς τον Κόλπο του Άντεν, στοχεύοντας στη θωράκιση των Στενών του Ορμούζ.



Η κίνηση αυτή, καρπός συνεργασίας Παρισιού και Λονδίνου, έρχεται ως άμεση απάντηση στην κλιμάκωση μετά τις αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Η γαλλική αρμάδα, που αναπτύχθηκε αστραπιαία στην ανατολική Μεσόγειο, αναμένεται να παραμείνει στην περιοχή για τουλάχιστον πέντε μήνες, εξασφαλίζοντας τις εμπορικές οδούς.



Στο μεταξύ, μετά από 10 μήνες συνεχούς δράσης και προβλήματα στις υποδομές του το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του κόσμου επιστρέφει στις ΗΠΑ. Τίτλοι τέλους γράφονται για την ιστορική παρουσία του USS Gerald Ford στην περιοχή. Σύμφωνα με δεδομένα του MarineTraffic και φωτογραφίες που κατέκλυσαν τα social media, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του πλανήτη διέπλευσε το Γιβραλτάρ με κατεύθυνση τον Ατλαντικό. Η κίνηση αυτή περιορίζει την αμερικανική ισχύ στη Μέση Ανατολή, την ώρα που μια εύθραυστη εκεχειρία προσπαθεί να ριζώσει στο πεδίο.



Η ανάπτυξη του «Ford» διήρκεσε δέκα μήνες, αποτελώντας τη μακρύτερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Παρά την αποχώρησή του, η Ουάσινγκτον διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή με περίπου είκοσι πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους τα αεροπλανοφόρα Abraham Lincoln και George Bush.



Η πορεία του πλοίου ήταν γεμάτη προκλήσεις. Πριν το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, επιχείρησε στην Καραϊβική κατά του εμπορίου ναρκωτικών και στην επιχείρηση αιχμαλωσίας του Μαδούρο. Ωστόσο, η κόπωση του υλικού είναι εμφανής: τον περασμένο Μάρτιο χρειάστηκε επισκευές στην Κροατία μετά από πυρκαγιά, ενώ αμερικανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για σοβαρά τεχνικά προβλήματα ακόμη και στις υγειονομικές υποδομές του. Το θηριώδες σκαρί βάζει πλέον πλώρη για τη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.





