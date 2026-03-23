Στη ναυτική βάση στο Μαράθι στα Χανιά έφτασε περίπου στις 10:00 το πρωί το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Gerald R. Ford» μετά την περιπετειώδη συμμετοχή του στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή κατά του Ιράν.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Περίπου έναν μήνα μετά την τελευταία άφιξή του στον κόλπο της Σούδας, στις 23/2, πριν την έναρξη της επίθεσης στο Ιράν, αυτή τη φορά οι συνθήκες της νέας άφιξής του είναι τελείως διαφορετικές.

Μεσολάβησε, αφενός η έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων που είναι σε εξέλιξη, και αφετέρου η εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στα έγκατα του πλοίου και όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, στον χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου.

Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, δεν θα επιτραπεί η συνήθης μαζική «έξοδος αναψυχής» των μελών του πληρώματος και για λόγους ασφαλείας δεν θα υπάρξουν οι γνωστές εικόνες με Αμερικανούς να «κατακλύζουν» το κέντρο της πόλης των Χανίων.

Επιπλέον, στο επίκεντρο ερευνών των αρχών του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού βρίσκεται η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο αεροπλανοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί ερευνητές θα επιβιβαστούν στο πλοίο προκειμένου να πάρουν καταθέσεις από υπευθύνους αξιωματικούς και από μέλη του πληρώματος που μπορεί να σχετίζονται με το περιστατικό.

Η φωτιά ξεκίνησε από τα πλυντήρια

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η πυρκαγιά στο «Gerald R. Ford» ξέσπασε στις 12 Μαρτίου και το σημείο εκδήλωσης ήταν ο κύριος χώρος πλυντηρίων του πλοίου αλλά επεκτάθηκε μέσω των αεραγωγών και χρειάστηκαν πολλές ώρες για την κατάσβεσή της, ενώ δύο ναύτες τραυματίστηκαν, από τους οποίους ο ένας μεταφέρθηκε εκτός του αεροπλανοφόρου για νοσηλεία. Ακόμη, 200 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό.

Επιπλέον, μετά την πυρκαγιά, περίπου 600 μέλη του πληρώματος δεν είχαν πρόσβαση στις κανονικές κουκέτες τους και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν προσωρινούς χώρους διαβίωσης. Το πλυντήριο ήταν εκτός λειτουργίας και υπήρχαν μόνο περιορισμένες εγκαταστάσεις υγιεινής διαθέσιμες για το πλήρωμα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Πενταγώνου, «δεν υπήρξε ζημιά στο σύστημα πρόωσης του αεροπλανοφόρου, το οποίο παρέμεινε επιχειρησιακό μετά τη φωτιά». Όμως τα τεχνικά ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί αλλά και η ανάγκη διερεύνησης του περιστατικού οδήγησαν στην απόφαση για επιστροφή του στη Σούδα, όπου θα γίνει ο περαιτέρω έλεγχος καθώς και επισκευές.

Ζητούμενο για τους ερευνητές της υπόθεσης θα είναι το πώς ξεκίνησε η φωτιά στον συγκεκριμένο χώρο και ήδη ερευνάται ως ένα εκ των κρίσιμων σεναρίων να προκλήθηκε εσκεμμένα από μέλη του πληρώματος που έχουν αγανακτήσει από την πολύμηνη παραμονή του πλοίου σε συνεχή επιχειρησιακή δράση.

Δέκα μήνες εν πλω και σε δράση

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούνιο του 2025 το αεροπλανοφόρο είχε μετακινηθεί αρχικά στην Καραϊβική για την υποστήριξη της επιχείρησης απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια δόθηκε εντολή να πλεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο με το πρώτο λιμάνι άφιξης να είναι η βάση της Σούδας στις 23 Φεβρουαρίου.

Στις 5 Μαρτίου το αεροπλανοφόρο, συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό «Bainbridge», διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ, κατευθυνόμενο προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου ήδη επιχειρούσαν αμερικανικά πολεμικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεχής παραμονή σε επιχειρησιακή δράση, εν πλω, για 10 ολόκληρους μήνες έχει ξεπεράσει κατά πολύ το σύνηθες όριο των έξι μηνών και έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες στα μέλη του πληρώματος και γενικά στους επιβαίνοντες στο αεροπλανοφόρο.

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο χρόνος παραμονής του «Gerald R. Ford» στη βάση της Σούδας, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ.