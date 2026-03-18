Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και έκαιγε για 30 ώρες τραυμάτισε ναύτες, ενώ κατέστρεψε περίπου 100 κλίνες. Η φωτιά είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά προβλημάτων που πλήττουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, η οποία, σύμφωνα με ορισμένους, έχει επηρεάσει αρνητικά το ηθικό του πληρώματος.

Έχοντας παραμείνει στη θάλασσα για σχεδόν εννέα μήνες, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σταθμευμένο στην Ερυθρά Θάλασσα όπου συμμετείχε στον πόλεμο του Ιράν και τώρα αναμένεται να κατευθυνθεί προς την Κρήτη για επισκευές.

Η διάρκεια της αποστολής έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ηθικό των ναυτών και την ετοιμότητα του πολεμικού πλοίου. Αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Reuters αλλά θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, δεν διευκρίνισαν για πόσο διάστημα το σκάφος των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να παραμείνει στην Κρήτη.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι σχεδόν 200 ναύτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς που σχετίζονται με την εισπνοή καπνού, όταν ξέσπασε η φωτιά στον χώρο των κεντρικών πλυντηρίων του πλοίου. Χρειάστηκαν ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, η οποία επηρέασε περίπου 100 κρεβάτια.

Ένα μέλος του πληρώματος μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός πλοίου, ενώ οι New York Times ανέφεραν ότι δύο ναύτες νοσηλεύτηκαν με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε αρχικά ότι δεν υπήρξε ζημιά στο σύστημα πρόωσης και ότι το αεροπλανοφόρο παρέμεινε πλήρως λειτουργικό.

Το πλοίο έχει υποστεί σημαντικά προβλήματα με το σύστημα τουαλετών του. Έκθεση του 2020 είχε επισημάνει ότι το σύστημα υπόκειται σε «απροσδόκητες και συχνές εμφράξεις» που απαιτούν καθαρισμό με οξύ κόστους 400.000 δολαρίων κάθε φορά.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο γερουσιαστής, Μαρκ Γουόρνερ, όπως αναφέρει ο Guardian, επέκρινε έντονα την παράταση της αποστολής, δηλώνοντας ότι το πλήρωμα έχει φτάσει στα όριά του λόγω «ριψοκίνδυνων στρατιωτικών αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ».

Η απόσυρση του Gerald R. Ford θα άφηνε ένα σημαντικό κενό στην περιοχή, όπου τα αεροσκάφη του έχουν συμμετάσχει σε πλήγματα κατά του Ιράν. Ωστόσο, αναφέρεται ότι το αεροπλανοφόρο πιθανότατα θα αντικατασταθεί από το USS George H.W. Bush, το οποίο προετοιμάζεται να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι πριν από τη Μέση Ανατολή, το αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική, πραγματοποιώντας πλήγματα σε σκάφη λαθρεμπορίου ναρκωτικών και συλλαμβάνοντας τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.