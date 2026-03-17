Για περισσότερες από 30 ώρες έκαιγε η φωτιά, που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή.

Οι φλόγες ξεπήδησαν από τους χώρους των πλυντηρίων, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, με δεκάδες μέλη του πληρώματος να αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον καπνό που εισέπνευσαν.

Μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο, περισσότεροι από 600 ναύτες και μέλη του πληρώματος είδαν να καταστρέφονται τα κρεβάτια τους και έκτοτε κοιμούνται σε πατώματα και τραπέζια, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι η πυρκαγιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ δεν συνδεόταν με πολεμικές επιχειρήσεις. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν δύο ναύτες χωρίς, ωστόσο, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου των 100.000 τόνων, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν επηρεάστηκαν. Ωστόσο, το δημοσίευμα των New York Times παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δημοσίευμα, «οι συνθήκες για τους 4.500 περίπου ναύτες και πιλότους μαχητικών αεροσκαφών που βρίσκονται στο πλοίο αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απέχουν πολύ από το ιδανικό. Περίπου 600 ναύτες αναγκάζονται να κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους».

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού και αναφορές μελών του πληρώματος, η πυρκαγιά ξέσπασε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, στον αεραγωγό ενός στεγνωτηρίου πριν εξαπλωθεί μέσω των αεραγωγών σε διάφορα άλλα σημεία του σκάφους. Τελικά, τέθηκε υπό έλεγχο, αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες για πάνω από μια μέρα σε πολλά τμήματα του αεροπλανοφόρου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η επικοινωνία με ναύτες πάνω σε αεροπλανοφόρα είναι δύσκολη ακόμα και σε καλές συνθήκες. Σε περίοδο πολέμου, τα πλοία και οι στρατιωτικές βάσεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις «σκοτεινιάζουν», περιορίζοντας τη δυνατότητα των στρατιωτικών να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, που βρίσκεται σε αποστολή για 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες. Ξεκίνησε την τελευταία αποστολή του από τη Μεσόγειο, στη συνέχεια εστάλη στην Καραϊβική, στο πλαίσιο του κλοιού που έστησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, και στη συνέχεια επέστρεψε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως εξηγούν ειδικοί, τέτοιες μακροχρόνιες αποστολές αφήνουν «σημάδια» σε πλοία και πληρώματα. Επιπλέον, η παράταση της αποστολής ενός αεροσκάφους μπορεί να καθυστερήσει τις επισκευές και να επιβαρύνει τον εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για αποστολές μικρότερης διάρκειας.