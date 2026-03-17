Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αναμένεται να καταπλεύσει προσωρινά σε λιμάνι μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, την 18η ημέρα του πολέμου με την Τεχεράνη.

Το πλοίο, το νεότερο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στη Ερυθρά Θάλασσα. Οι ίδιοι αξιωματούχοι λένε ότι αναμένεται να μεταβεί προσωρινά στον Όρμο Σούδας στην ελληνική νήσο Κρήτη.

Το αεροπλανοφόρο έχει αναπτυχθεί για περίπου εννέα μήνες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του σε επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας στην Καραϊβική πριν μεταβεί στη Μέση Ανατολή. Η διάρκεια της αποστολής έχει εγείρει ερωτήματα για το ηθικό των ναυτών και την ετοιμότητα του πλοίου.

Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν για πόσο αναμένεται να παραμείνει το Ford στην Κρήτη.

Ένας εκ των αξιωματούχων δήλωσε ότι περίπου 200 ναύτες χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς από τον καπνό όταν ξέσπασε η φωτιά στην κύρια περιοχή πλυντηρίων του πλοίου. Η πυρκαγιά χρειάστηκε αρκετές ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο και επηρέασε περίπου 100 θέσεις ύπνου.

Ένας στρατιωτικός μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από το πλοίο λόγω τραυματισμού, σύμφωνα με τους ίδιους.

Η εφημερίδα The New York Times ήταν η πρώτη που έφερε στη δημοσιότητα την έκταση των ζημιών στο πλοίο. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση είχε δηλώσει ότι δεν υπήρξε ζημιά στο προωθητικό σύστημα του αεροπλανοφόρου και ότι το Ford παραμένει πλήρως επιχειρησιακό.

Το Ford, με πάνω από 5.000 ναύτες προσωπικό, μεταφέρει περισσότερα από 75 στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών όπως τα F‑18 Super Hornet. Έχει επίσης εξελιγμένο ραντάρ που βοηθά στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και στην πλοήγηση.

Τα συνοδευτικά πλοία, όπως το καταδρομικό Normandy κλάσης Ticonderoga και τα αντιτορπιλικά Thomas Hudner, Ramage, Carney και Roosevelt κλάσης Arleigh Burke, διαθέτουν ικανότητες αντιαεροπορικού, επιφανείας‑προς‑επιφάνεια και ανθυποβρυχιακού πολέμου.