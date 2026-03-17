Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού το αίτημά του για συνδρομή για το άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ απορρίφθηκε από την πλειονότητα των συμμάχων των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε σήμερα πως δεν «έχει ανάγκη πλέον βοήθεια».

«Οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν από τους περισσότερους “συμμάχους” μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρησή μας εναντίον του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος», έγραψε στο δίκτυό του Truth Social.

«Λόγω του ότι καταγράψαμε τόσο μεγάλη Στρατιωτική Επιτυχία, δεν έχουμε πλέον «ανάγκη», ούτε επιθυμούμε, τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ. Ποτέ δεν το κάναμε!», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του, στην οποία ανέφερε επίσης την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα, συμμάχους που απέρριψαν επίσης τα αιτήματά του για βοήθεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ