Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε, επιβεβαιώνουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr του Ιράν, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας επιβεβαίωσε τη δολοφονία του Λαριτζανί, αφού το Ισραήλ νωρίτερα σήμερα ισχυρίστηκε ότι τον σκότωσε σε στοχευμένες επιθέσεις.

علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی به شهادت رسید pic.twitter.com/kXnNoAP0b3 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 17, 2026

«Μετά από μια ζωή αγώνα για την ανύψωση του Ιράν και της Ισλαμικής Επανάστασης, έφτασε τελικά στην πολυπόθητη επιθυμία του, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της αλήθειας και κατέκτησε με υπερηφάνεια τον ευλογημένο βαθμό του μάρτυρα στο μέτωπο της υπηρεσίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του συμβουλίου που μετέδωσε το Mehr.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Αλί Λαριτζανί φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ, αν και οι λεπτομέρειες γύρω από την επιχείρηση και τις συνθήκες του θανάτου του εξακολουθούν να γίνονται γνωστές.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες που μετέδωσε το ισραηλινό Κανάλι 12 αναφέρουν ότι η επιχείρηση για την εξόντωση του Λαριτζανί είχε αρχικά σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί το βράδυ από Κυριακή προς Δευτέρα, όμως ακυρώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το απόγευμα της Δευτέρας οι ισραηλινές αρχές φέρεται να έλαβαν νέα πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο Λαριτζανί επρόκειτο να μεταβεί σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα και όχι στην κατοικία του. Κατά τις ίδιες πηγές, μαζί του βρισκόταν και ο γιος του.

Παράλληλα, μετά τον βομβαρδισμό, πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας φέρεται να υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να επέζησε αυτής της επίθεσης».