Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles-De-Gaulle εντοπίστηκε σε πραγματικό χρόνο λόγω της χρησιμοποίησης της αθλητικής εφαρμογής Strava από έναν από τους ναύτες του, γράφει η εφημερίδα Le Monde.

Η γαλλική εφημερίδα, που συμβουλεύθηκε το δημόσιο προφίλ του ναύτη στην εφαρμογή αυτή, προσδιόρισε πως ο εν λόγω είχε κάνει χρήση της εφαρμογής στις 13 Μαρτίου ενώ αθλούνταν πάνω στο αεροπλανοφόρο μεσοπέλαγα βορειοδυτικά της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη θέση του πλοίου.

«Η περίπτωση που αναφέρθηκε, εφόσον αποδειχθεί ότι ισχύει, δεν συνάδει με τις ισχύουσες οδηγίες. Μέτρα θα ληφθούν από τη διοίκηση», ήταν η αντίδραση του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας σε δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι Γάλλοι ναύτες και στρατιωτικοί ενημερώνονται τακτικά για τους κινδύνους ασφαλείας που οφείλονται σε συνδεδεμένες συσκευές, υπενθυμίζει.

«Προκειμένου να αποφευχθεί η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικών με ένα πλοίο, διάφορα επίπεδα περιορισμού χρήσης συνδεδεμένων αντικειμένων εφαρμόζονται στο Πολεμικό Ναυτικό. Αυτά τα επίπεδα περιορισμού βρίσκονται στη διάθεση της διοίκησης και εφαρμόζονται ανάλογα με το επίπεδο απειλής», προσθέτει το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων.

Στο παρελθόν, η εφαρμογή Strava είχε επιτρέψει κατ’επανάληψη να εντοπιστούν στρατιώτες σε επιχειρήσεις.

Τον Ιανουάριο του 2018, ο στρατός των ΗΠΑ είχε διαπιστώσει πως η εφαρμογή αυτή επέτρεπε να αποκαλύπτεται η θέση στρατιωτών μέσα σε βάσεις στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στη Συρία.

Το φθινόπωρο του 2024, η Monde μπόρεσε να εντοπίσει τη θέση σωματοφυλάκων των προέδρων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, και της Ρωσίας χάρη στη χρησιμοποίηση εκ μέρους τους της εφαρμογής Strava.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο και η συνοδεία του βρίσκονται από τις 9 Μαρτίου στην ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο μιας «αυστηρά αμυντικής» αποστολής για την προστασία των συμφερόντων της Γαλλίας και των συμμάχων της, σύμφωνα με το Παρίσι