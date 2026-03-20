Ο στρατός των ΗΠΑ αποστέλλει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσαν την Παρασκευή στο Reuters τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Boxer, μαζί με τη Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών (MEU) και το συνοδευτικό πολεμικό πλοίο, έρχεται την ώρα που το Reuters ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών για την ενίσχυση της επιχείρησής της στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal πρόκειται για 2.500 πεζοναύτες

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι δεν στέλνει στρατεύματα «πουθενά», αλλά ότι αν το έκανε, δεν θα το έλεγε στους δημοσιογράφους.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν ανέφεραν ποιος θα είναι ο ρόλος των επιπλέον στρατευμάτων. Ωστόσο, ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι τα στρατεύματα αναχωρούν από τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου 3 εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Αυτή είναι η δεύτερη μαζική ανάπτυξη πεζοναυτών μέσα στην τελευταία εβδομάδα, μετά την αποστολή του πλοίου USS Tripoli, με έδρα την Ιαπωνία, και της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας στην περιοχή. Η είδηση έρχεται μόλις μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν.

Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό μέσο Axios μετέδωσε ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να καταλάβει ή να αποκλείσει το νησί Χαργκ του Ιράν προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στην Τεχεράνη για να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, ο Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον με τους δικούς του όρους, μέχρι να άρει τον αποκλεισμό του Στενού αυτού, που είναι ζωτικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, με βάση το Axios, μια επιχείρηση για την κατάληψη του Χαργκ, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών του Ιράν και από όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, θα φέρει τα αμερικανικά στρατεύματα πιο άμεσα στη γραμμή του πυρός.

Κατά συνέπεια μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να αναληφθεί αφού ο αμερικανικός στρατός περιορίσει ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με πλήγματα, να καταλάβουμε το νησί και (…) να χρησιμοποιήσουμε αυτό για διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο Axios πηγή που έχει γνώση των σκέψεων που γίνονται στον Λευκό Οίκο.