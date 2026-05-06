Τουρκικά ΜΜΕ: Συναγερμός σε Ελλάδα και Ισραήλ για τον διηπειρωτικό πύραυλο Yildirimhan

Στο επίκεντρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης βρίσκεται σήμερα η παρουσίαση του νέου τουρκικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Yıldırımhan στην έκθεση αμυντικής βιομηχανίας SAHA 2026 στην Κωνσταντινούπολη. Μερίδα του τουρκικού Τύπου επιχειρεί να «χαρτογραφήσει» τις αντιδράσεις σε Ελλάδα και Ισραήλ, κάνοντας λόγο για ανησυχία, συναγερμό και «πανικό» λόγω των δηλωμένων δυνατοτήτων του νέου οπλικού συστήματος.

Σύμφωνα με τουρκόφωνα και αγγλόφωνα δημοσιεύματα τουρκικών μέσων, ο Yıldırımhan παρουσιάστηκε ως ο πρώτος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος της Τουρκίας, με αναφερόμενο βεληνεκές 6.000 χιλιομέτρων και ταχύτητα έως Mach 25.

Το TRT World μετέδωσε ότι ο πύραυλος αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, χρησιμοποιεί υγρό τετροξείδιο του αζώτου και κινείται με τέσσερις πυραυλοκινητήρες.

Millî Savunma Bakanlığı, 6 bin kilometre menzilli YILDIRIMHAN'a dair konsept görüntüler paylaştı.



▪️Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN, terminal safhada saatte yaklaşık 36 bin kilometre hıza ulaşıyor. pic.twitter.com/aJ84ZO8wFK — TRHaber Savunma (@savunma_trhaber) May 5, 2026

Η ρητορική των τουρκικών μέσων κινείται σε δύο άξονες: αφενός στην προβολή του Yıldırımhan ως «άλματος» για την τουρκική αμυντική βιομηχανία, αφετέρου στην ανάδειξη των αντιδράσεων ελληνικών και ισραηλινών μέσων ως ένδειξη στρατηγικής ανησυχίας.

🇹🇷 Türkiye'nin milli füzesi "YILDIRIMHAN" SAHA 2026'da tanıtıldı



Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezince geliştirilen YILDIRIMHAN'ın özellikleri:



➔ Hipersonik füze olma özelliği taşıyor

➔ Mach 9 ile 25 arasında değişen hızlara ulaşabiliyor

➔ Yakıt olarak sıvı nitrojen… pic.twitter.com/w3z7FbLr4z — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 5, 2026

Ενδεικτικός είναι ο τίτλος του Haberler: «Η κίνηση της Τουρκίας με τον YILDIRIMHAN έθεσε την Ελλάδα σε συναγερμό». Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι το πυραυλικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε στη SAHA-26 και «βρήκε ευρεία απήχηση στα ελληνικά μέσα», με έμφαση στο βεληνεκές των 6.000 χιλιομέτρων και στην υψηλή ταχύτητα του συστήματος.

Στην ίδια γραμμή, το TRT δημοσίευσε θέμα με τίτλο «Αντίκτυπος του YILDIRIMHAN στον ελληνικό Τύπο: Οι Τούρκοι παρουσίασαν διηπειρωτικό πύραυλο 6.000 χιλιομέτρων». Το τουρκικό κρατικό μέσο επικαλείται ελληνικά αμυντικά δημοσιεύματα, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα παρακολουθούνται οι τεχνικές δυνατότητες του πυραύλου και η σημασία του για την ισορροπία ισχύος στην περιοχή.

Η Yeni Akit κινήθηκε επίσης σε ανάλογο τόνο, με τίτλο «Στενή παρακολούθηση από τον γείτονα: Άνεμος YILDIRIMHAN στον ελληνικό Τύπο», παρουσιάζοντας την ελληνική κάλυψη ως ένδειξη ότι η Άγκυρα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής για τις δυνατότητές της στους βαλλιστικούς πυραύλους.

Ανάλογο ύφος είχε και η Türkiye Gazetesi, με τίτλο «Ο Yıldırımhan προκάλεσε πανικό στο Ισραήλ: Ο βαλλιστικός πύραυλος-τέρας της αποκάλυψης που εξέπληξε τον κόσμο». Το δημοσίευμα αναφέρεται σε ισραηλινά, ισπανικά και αραβικά μέσα που κάλυψαν την παρουσίαση του πυραύλου, δίνοντας έμφαση στο ότι η Τουρκία επιχειρεί να περάσει σε νέα κατηγορία στρατηγικής αποτροπής.

Στην κάλυψη προστέθηκε και το Star Turkiye, η οποία παρουσίασε το θέμα με τίτλο «Η δύναμη που αλλάζει το παιχνίδι βγήκε στη σκηνή! Πανικός στον ισραηλινό Τύπο για τον YILDIRIMHAN: Τέρας της αποκάλυψης», υιοθετώντας επίσης τη γραμμή ότι η παρουσίαση του πυραύλου προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις εκτός Τουρκίας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στα τουρκικά δημοσιεύματα είναι σαφής: ο Yıldırımhan δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα νέο οπλικό σύστημα, αλλά ως εργαλείο αναβάθμισης της Τουρκίας στο πεδίο της στρατηγικής αποτροπής. Ταυτόχρονα, η τουρκική κάλυψη επιχειρεί να αναδείξει τις αντιδράσεις στην Ελλάδα και στο Ισραήλ ως επιβεβαίωση ότι η Άγκυρα έχει περάσει σε διαφορετικό επίπεδο ισχύος.