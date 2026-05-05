Η Τουρκία αποκάλυψε στη διεθνή αμυντική έκθεση SAHA 2026 στην Κωνσταντινούπολη τη νέα έκδοση του βαλλιστικού πυραύλου TAYFUN, την Block 4, την οποία η κατασκευάστρια ROKETSAN χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη της οικογένειας. Η δημόσια εμφάνιση του συστήματος σε αυτοκινούμενο εκτοξευτή 8×8 εντάσσεται στη στρατηγική της Άγκυρας για ενίσχυση της εγχώριας αποτρεπτικής ικανότητας και μείωση της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη SAHA 2026, ο TAYFUN Block 4 έχει μήκος περίπου 10 μέτρα, βάρος περί τους 7,2 τόνους και επιτυγχάνει ταχύτητες άνω του Mach 5, κατατάσσοντάς τον στην κατηγορία των υπερηχητικών (hypersonic) βαλλιστικών πυραύλων. Η εμβέλεια του συστήματος δεν δημοσιοποιείται, επιλογή που ευθυγραμμίζεται με την πάγια τακτική σε προγράμματα αυτού του τύπου, όπου η «στρατηγική ασάφεια» γύρω από το μέγιστο βεληνεκές θεωρείται τμήμα της αποτρεπτικής εικόνας.

Η ROKETSAN αναφέρει ότι οι πρώτες εκδόσεις του TAYFUN έχουν ήδη αρχίσει να παραδίδονται στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, γεγονός που δείχνει ότι το πρόγραμμα έχει περάσει από τη φάση ανάπτυξης σε αρχική επιχειρησιακή αξιοποίηση, ενώ η Block 4 ακολουθεί τη δική της γραμμή εξέλιξης. Η αύξηση μήκους και μάζας –στην ανώτερη κλίμακα της κατηγορίας τακτικών βαλλιστικών πυραύλων– υποδηλώνει δυνατότητα μεταφοράς σημαντικού φορτίου σε εκτεταμένη απόσταση, αν και δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία για τύπο κεφαλής ή ακριβή εμβέλεια.

📸 Türkiye showcases its TAYFUN Block 4 hypersonic ballistic missile at SAHA 2026 in Istanbul.



Developed by ROKETSAN, this is the largest and most powerful version of the TAYFUN family, and Türkiye’s longest-range domestic ballistic missile (range undisclosed).



Ο TAYFUN Block 4 παρουσιάστηκε τοποθετημένος σε τροχοφόρο εκτοξευτή 8×8, διαμόρφωση που συνδέεται με τη φιλοσοφία των οδικά κινητών βαλλιστικών συστημάτων. Τέτοια μέσα κρίνονται επιχειρησιακά πιο «ανθεκτικά» σε προληπτικά πλήγματα, καθώς μπορούν να μετακινηθούν, να αναπτυχθούν σε απροετοίμαστες θέσεις, να εκτελέσουν βολή και να αποσυρθούν σε σύντομο χρόνο, δυσχεραίνοντας την εντολή και στοχοποίησή τους από αντίπαλα συστήματα επιτήρησης και αεράμυνας.

Η επιλογή κινητού φορέα ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή τάση των κρατών που στηρίζουν την αποτρεπτική τους στρατηγική σε ευέλικτα, διασκορπισμένα μέσα αντί για σταθερές εγκαταστάσεις τύπου σιλό. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο επιχειρησιακό βάθος και σε μεγαλύτερη δυσκολία για οποιονδήποτε αντίπαλο να εξουδετερώσει προληπτικά τη συγκεκριμένη ικανότητα.

Η ταχύτητα άνω του Mach 5 μειώνει δραστικά τον διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης των συστημάτων αεράμυνας, από τον εντοπισμό έως την εμπλοκή του στόχου. Σε σχέση με υποηχητικούς πυραύλους cruise, η βαλλιστική τροχιά υψηλής ταχύτητας καθιστά δυσκολότερη τη διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης, ιχνηλάτησης και αναχαίτισης, με αποτέλεσμα πολλά υφιστάμενα συστήματα να μην ολοκληρώνουν πλήρως τον κύκλο εμπλοκής πριν από την πρόσκρουση.

Παράλληλα, οι αναβαθμίσεις τύπου «Block» σε τέτοια προγράμματα συνήθως αφορούν βελτιώσεις σε εμβέλεια, ωφέλιμο φορτίο, ακρίβεια κατεύθυνσης ή ενσωμάτωση αντιμέτρων, χωρίς η ROKETSAN να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία για το τι ισχύει στην περίπτωση του Block 4. Η αναφορά της τουρκικής εταιρείας στον «μεγαλύτερο και πιο ισχυρό» TAYFUN αφήνει ανοιχτό το πεδίο ερμηνειών για τον πραγματικό συνδυασμό αυτών των παραμέτρων.

Το πρόγραμμα TAYFUN εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Άγκυρας να αναπτύξει εγχώριες δυνατότητες σε πυραυλικά συστήματα – από τακτικούς ρουκετοβόλους μικρού βεληνεκούς μέχρι πυραύλους cruise και πλέον υπερηχητικά βαλλιστικά συστήματα. Η ROKETSAN έχει αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο που καλύπτει πολλαπλές κατηγορίες βολέων, με επίκεντρο την επιδίωξη στρατηγικής αυτονομίας χωρίς περιορισμούς εξαγωγικών αδειών ή εμπάργκο από τρίτες χώρες.

Η εξέλιξη του TAYFUN παρακολουθείται στενά από γειτονικά κράτη και συμμάχους στο ΝΑΤΟ, καθώς μια τουρκική υπερηχητική βαλλιστική ικανότητα με μη δηλωμένη εμβέλεια δημιουργεί δυνητικό πεδίο κάλυψης πολλών περιοχών στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η μη δημοσιοποίηση κρίσιμων τεχνικών παραμέτρων και η προβολή του συστήματος μέσω δημοσίων εκθέσεων λειτουργούν παράλληλα ως μήνυμα ισχύος και ως εργαλείο