Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η συμπεριφορά γυναίκας αστυνομικού κατά την προσπάθεια σύλληψης 16χρονου μαθητή σε σχολείο στο Φέρφιλντ της Καλιφόρνιας.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, η αστυνομικός Μπιάνκα Καμάτσο εμφανίζεται να χτυπά επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τον 16χρονο Μορίς Γουίλιαμς, ενώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειάς του, τον τράβηξε και από τα μαλλιά, παρότι ο ανήλικος είχε ήδη ακινητοποιηθεί με χειροπέδες.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από καβγά στον οποίο φέρεται να είχε εμπλακεί ο 16χρονος μέσα στο σχολείο. Η αστυνομία του Φέρφιλντ ανακοίνωσε ότι ο Μορίς Γουίλιαμς και ακόμη ένας μαθητής συνελήφθησαν για «πρόκληση διατάραξης σε σχολικό χώρο» και «αντίσταση στη σύλληψη», ενώ οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση ανέφεραν ότι στα σακίδια που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου εντοπίστηκαν αιχμηρά αντικείμενα.

Από την πλευρά της, η αστυνομία χαρακτήρισε τα χτυπήματα ως «χτυπήματα απόσπασης της προσοχής», υποστηρίζοντας ότι εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της σύλληψης. Ωστόσο, η οικογένεια του ανήλικου καταγγέλλει υπερβολική χρήση βίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το παιδί «χτυπήθηκε σαν σκύλος».

On May 20, 2026, at Fairfield High School, Officer Bianca Brown allegedly used excessive force against student Maurice Williams.



According to his father, the officer:



•Ran up and grabbed Maurice by the hair

•Slammed him to the ground



Αντιδράσεις και για παλαιότερο περιστατικό με 18χρονη

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν, με αφορμή το συγκεκριμένο βίντεο, ήρθε στη δημοσιότητα και δεύτερο περιστατικό με πρωταγωνίστρια την ίδια αστυνομικό. Σε βίντεο που φέρεται να καταγράφηκε περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, η Μπιάνκα Καμάτσο εμφανίζεται να τραβά από τα μαλλιά την τότε 18χρονη Μάια Χάμιλτον, μετά από τροχονομικό έλεγχο για υπερβολική ταχύτητα και μη παραχώρηση προτεραιότητας σε όχημα με αναμμένα φώτα έκτακτης ανάγκης.

«Το ίδιο πράγμα που συνέβη σε εκείνο το καημένο το αγόρι συνέβη και σε μένα. Δεν θα έπρεπε ποτέ να συνεχίσει να είναι αστυνομικός», δήλωσε η 18χρονη Μάια Χάμιλτον, κατηγορώντας την αστυνομικό ότι αντί να αποκλιμακώνει την ένταση, προκαλούσε περισσότερα προβλήματα.

New cellphone video documents the same Fairfield police officer involved in a violent arrest of a teenager at Fairfield High School last Wednesday, ripping a former arrestee by her hair out of her vehicle in a traffic stop for speeding a year ago.



Μετά τη δημοσιοποίηση των δύο βίντεο, ανακοινώθηκε ότι η αστυνομικός μετατέθηκε σε διοικητική θέση. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν έχει κατευνάσει τις αντιδράσεις, με την οικογένεια του Μορίς Γουίλιαμς, την τοπική κοινότητα και πολίτες σε όλη τη χώρα να ζητούν την απομάκρυνσή της από το Σώμα, τονίζοντας ότι η μετάθεση δεν συνιστά ουσιαστική λογοδοσία.