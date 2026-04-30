Η μετάβαση των αεροδρομίων σε πιο «πράσινες» λύσεις περνά σε μια νέα φάση, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» γίνεται το πρώτο περιφερειακό αεροδρόμιο της Ελλάδας που αποκτά φωτοβολταϊκό πάρκο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια διαφορετική προσέγγιση στη λειτουργία των αεροπορικών υποδομών.

Η επένδυση της Fraport Greece δεν περιορίζεται σε μια τεχνική αναβάθμιση. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αεροδρομίων.

Ένα έργο με ουσιαστικό ενεργειακό αποτύπωμα

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης έχει ισχύ περίπου 3 MWp και εκτιμάται ότι θα παράγει ετησίως 4,5 GWh ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 1.100 νοικοκυριών και θα καλύπτει σημαντικό μέρος των ενεργειακών απαιτήσεων του αεροδρομίου.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο αναπτύσσεται σε έκταση 35.000 τετραγωνικών μέτρων και αποτελείται από 4.877 ηλιακά πάνελ και 8 αντιστροφείς, αξιοποιώντας εξοπλισμό που πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μία επένδυση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε περίπου 3,4 εκατ. ευρώ και έχει χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τη Fraport Greece.

Από αριστερά: Ο κ. Γιώργος Βαρσάμης, Head of Cluster A της Fraport Greece, o κ. Κώστας Νικολούδης, Head of Design and Construction της Fraport Greece, ο κ. Σάββας Καραγιάννης, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport Greece, ο κ. Sergio Ocampo, Chief Technical Officer της Fraport Greece και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κ. Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Μείωση εκπομπών και ενεργειακή αυτονομία

Η λειτουργία του έργου αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 3.000 τόνους ετησίως, συμβάλλοντας σε σημαντική μείωση του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος του αεροδρομίου, κατά περίπου 30%.

Παράλληλα, περιορίζεται η εξάρτηση από συμβατικές πηγές ενέργειας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Ένα έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας

Η υλοποίηση του έργου στη Θεσσαλονίκη εντάσσεται στη στρατηγική της Fraport Greece για βιώσιμη ανάπτυξη, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αεροδρομίων που διαχειρίζεται.

Όπως ανέφερε ο Sergio Ocampo, Chief Technical Officer της Fraport Greece, «η λειτουργία του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου σε περιφερειακό αεροδρόμιο στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, καθώς συνδέεται με επενδύσεις σε λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία των αεροδρομίων».

Ο κ. Sergio Ocampo, Chief Technical Officer της Fraport Greece

Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση

Οι εργασίες για την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού πάρκου ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2025 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Ανάδοχος του έργου ήταν η Damco, ενώ τη μελέτη ανέλαβε η Redex, με το έργο να υλοποιείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές.