Ο κούριερ της FedEx, Τάνερ Χόρνερ, καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 7χρονης Αθηνάς Στραντ από ενόρκους του Τέξας, μετά από μια σπαρακτική δίκη που αποκάλυψε λεπτομερώς την ψυχωτική συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του φόνου.

Ο δολοφόνος έμαθε την ποινή του σε δικαστήριο στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, περίπου 40 μίλια νοτιοανατολικά του σημείου όπου το γυμνό σώμα της μικρής Αθηνάς είχε πεταχτεί σε ένα ρυάκι στις 30 Νοεμβρίου 2022.

Οι ένορκοι συσκέφθηκαν για περίπου τρεις ώρες μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων την Τρίτη.

Ο Χόρνερ φάνηκε εντελώς ασυγκίνητος από την ετυμηγορία – χωρίς κανένα ίχνος συναισθήματος στο πρόσωπό του, καθώς ο δικαστής ανακοίνωσε ότι θα εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση «πριν από την ανατολή του ηλίου» σε μελλοντική ημερομηνία.

Το πρόσωπό του παρέμεινε εξίσου αδιάφορο όταν γύρισε να ακούσει τον θείο της Αθηνάς, Ελάιτζα Στραντ, να απευθύνεται στο δικαστήριο. «Θα κριθείς. Θα αντιμετωπίσεις την οργή του Θεού», είπε ο θείος της Αθηνάς, δείχνοντας τον Χόρνερ καθώς μιλούσε.

«Αλλά θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι τίποτα. Είσαι μια υποσημείωση στην ιστορία της Αθηνάς», πρόσθεσε. «Το όνομά της θα το θυμόμαστε για πάντα. Το όνομά της θα τιμάται για πάντα».

«Όλοι θα σε ξεχάσουν. Ήθελες τα 15 λεπτά σου στη δόξα. Τα πήρες. Και κανείς δεν θα σε θυμάται μετά από αυτό», είπε ο θείος, καταπολεμώντας τα δάκρυα.

Η μητέρα της Αθηνάς –με τα μαλλιά της βαμμένα στο αγαπημένο χρώμα της κόρης της, το ροζ– σκούπιζε επίσης τα δάκρυά της στην αίθουσα, με το χέρι ενός αγαπημένου της να την αγκαλιάζει.

Στη θανατική ποινή του έγινε αυτόματα έφεση, κάτι που αποτελεί συνήθη διαδικασία όταν επιβάλλονται θανατικές ποινές στο Τέξας.

Το μόνο που είπε ο Χόρνερ κατά τη διάρκεια της επιβολής της ποινής ήταν: «Μάλιστα, κύριε», όταν ο δικαστής τον ρώτησε για την έφεση.

Ο Χόρνερ απομακρύνθηκε βιαστικά από την αίθουσα λίγα δευτερόλεπτα, αφότου ο θείος του τελείωσε την ομιλία του, σημειώνει η New York Post.

Ο δράστης ομολόγησε τη δολοφονία την πρώτη ημέρα της δίκης του, λέγοντας ότι χτύπησε κατά λάθος τη Στραντ με το φορτηγό του και στη συνέχεια την απήγαγε έξω από το σπίτι της στο Πάρανταϊς. Αργότερα τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου, ενώ τραγουδούσε το «Jingle Bell Rock» που ακουγόταν από το ραδιόφωνο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, η οποία μεταφέρθηκε από την κομητεία Γουάις στην κομητεία Τάραντ λόγω της εκτεταμένης κάλυψης από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάστηκαν στην ένορκη επιτροπή πραγματικά σπαρακτικά αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ηχητικού υλικού της δολοφονίας της Αθηνάς, φωτογραφιών των εγκαταλελειμμένων ρούχων της και μαρτυριών από εμπειρογνώμονες σχετικά με το DNA που βρέθηκε γύρω από τα γεννητικά όργανα του μικρού κοριτσιού.

Στις 7 Απριλίου, ο εισαγγελέας της κομητείας Γουάις, Τζέιμς Στέιντον, είχε προειδοποιήσει τους ενόρκους: «Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας σε ένα παιδί. Και όταν λέω ότι είναι φρικτό, το εννοώ».

«Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και 25 χρόνια και σας το υπόσχομαι, ετοιμαστείτε», πρόσθεσε.

Όμως, καμία προειδοποίηση δεν μπορούσε να προετοιμάσει το δικαστήριο για αυτό που είδαν.

Οι ένορκοι έκλαιγαν καθώς προβάλλονταν το βίντεο της δολοφονίας της Αθηνάς, ενώ ορισμένοι έφυγαν από τη δικαστική αίθουσα όταν το φρικιαστικό βίντεο έπαιξε και οι ήχοι του στραγγαλισμού της Αθηνάς γέμισαν την αίθουσα.

Το βίντεο ξεκίνησε δείχνοντας τον Χόρνερ να σηκώνει την Αθηνά και να τη βάζει στο φορτηγό της FedEx, με το κορίτσι να ρωτά τελικά: «Είσαι απαγωγέας;», καθώς απομακρύνονταν.

Ο Χόρνερ δεν απάντησε, αλλά κάλυψε την κάμερα του φορτηγού του και είπε: «Είσαι πραγματικά όμορφη. Το ξέρεις αυτό;», καθώς η ηχογράφηση συνεχιζόταν.

Στη συνέχεια ακούστηκε το φορτηγό να σταματάει και ο Χόρνερ να λέει στην Αθηνά να βγάλει την μπλούζα της.

Αυτή είπε «Όχι» και άρχισε να ζητάει τη μαμά της. Στη συνέχεια άρχισε να ουρλιάζει, καθώς οι ήχοι του Χόρνερ που τη χτυπούσε με δύναμη στο πάτωμα του φορτηγού γέμισαν την αίθουσα του δικαστηρίου.

«Σκάσε», είπε στην Αθηνά. «Αν δεν σκάσεις, θα σε πονέσω περισσότερο».

Στη συνέχεια, το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Jingle Bell Rock» άρχισε να παίζει στο ραδιόφωνο του φορτηγού και ο Χόρνερ άρχισε να τραγουδάει, ενώ στραγγάλιζε την Αθηνά με τα γυμνά του χέρια. Τελικά σταμάτησε να τραγουδάει, όταν η Αθηνά πέθανε.