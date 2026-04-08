Μία ανατριχιαστική φωτογραφία δείχνει την επτάχρονη Αθηνά Στράντ να οδηγείται προς τον θάνατό της από τον οδηγό της FedEx, Τάνερ Χόρνερ, ο οποίος την απήγαγε και σκότωσε ενώ παρέδιδε το χριστουγεννιάτικο δώρο της.

Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα από τους εισαγγελείς την Τρίτη, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η δίκη, αφού ο 34χρονος παραδέχτηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παιδιού κάτω των 10 ετών.

Η μικρή Αθηνά φαίνεται ανήσυχη στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, τραβηγμένη την ημέρα που στραγγαλίστηκε τον Νοέμβριο του 2022 στο Τέξας, ενώ ο Χόρνερ επικεντρώνεται στο δρόμο μπροστά του.

Η απαγωγή και ο φόνος

Ο Χόρνερ απήγαγε τη μικρή ενώ παρέδιδε μια κούκλα Barbie «You Can Be Anything» στο σπίτι της, ένα από τα κύρια χριστουγεννιάτικα δώρα της. Ο ίδιος είπε στις αρχές ότι τράκαρε κατά λάθος με το φορτηγό του τη μικρή, πανικοβλήθηκε, την άρπαξε και την έβαλε στο όχημά του.

Φοβούμενος την αντίδραση των γονιών της, ισχυρίστηκε ότι τη στραγγάλισε μέσα στο φορτηγό και πέταξε το σώμα της επτά μίλια μακριά από το σπίτι, δίπλα σε αγροτικό δρόμο. Το σώμα της βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα.

Η νέα φωτογραφία φαίνεται να καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δολοφόνου ότι την χτύπησε κατά λάθος και την μετέφερε στο φορτηγό.

Παραδοχή ενοχής και φάση τιμωρίας

Ο Χόρνερ παραδέχτηκε την ανθρωποκτονία παιδιού κάτω των 10 ετών και την απαγωγή την Τρίτη. Η δίκη συνεχίζεται, αλλά παραλείπεται η φάση απόδειξης ενοχής – η ένορκη επιτροπή θα αποφασίσει μόνο για την ποινή: θάνατος ή ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο δικαστής Τζορτζ Γκάλαχερ ενημέρωσε την ένορκη επιτροπή ότι πρέπει να ακούσουν όλα τα στοιχεία για να καθορίσουν την κατάλληλη ποινή, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι εισαγγελικές κατηγορίες

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι ο Χόρνερ έπλεξε «ιστό ψεμάτων» κατά την έρευνα για τον θάνατο της Αθηνάς. Ο Εισαγγελέας Τζέιμς Στέιντον προειδοποίησε ότι η επιτροπή θα δει βίντεο από την ημέρα του εγκλήματος και θα ακούσει ήχο που καταγράφηκε τη στιγμή του στραγγαλισμού.

«Κάποιος κάλυψε την κάμερα, αλλά ο ήχος λειτουργούσε. Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας 113 κιλών σε ένα παιδί 30 κιλών», είπε.

Σύμφωνα με τον Στέιντον, ο Χόρνερ είπε ψέματα σε όλες τις καταθέσεις, εκτός από το γεγονός ότι σκότωσε τη μικρή. «Λέει ότι την χτύπησε με το φορτηγό και πανικοβλήθηκε. Είναι ψέμα. Κανένα αληθές στοιχείο», πρόσθεσε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Αθηνά απήχθη και στραγγαλίστηκε στις 30 Νοεμβρίου 2022, ενώ ο Χόρνερ παρέδιδε δώρα στην οικογένεια στο Παράνταϊς του Τέξας.

Ο Χόρνερ συνελήφθη στις 2 Δεκεμβρίου 2022, την ίδια ημέρα που βρέθηκε το σώμα της Αθηνάς.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2023, η ένορκη επιτροπή τον κατηγόρησε επίσημα για απαγωγή και φόνο.

Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο παρελθόν.

Η υπεράσπιση

Οι δικηγόροι του Χόρνερ τόνισαν τις ψυχικές και σωματικές του παθήσεις, όπως διάγνωση συνδρόμου Άσπεργκερ και έκθεση σε μόλυβδο κατά την ανάπτυξή του.

Ο υπερασπιστής Στίβεν Γκόμπλ ζήτησε να ληφθεί υπόψη η εθελούσια παραδοχή ενοχής του Χόρνερ και πρότεινε ισόβια χωρίς αποφυλάκιση αντί για θανατική ποινή.

Η αντίδραση της οικογένειας

Η μητέρα της Αθηνάς, Μέιτλιν Γκάντι, ζήτησε επιτακτικά τη θανατική ποινή για τον δολοφόνο. «Κάθε αναπνοή του είναι μια αναπνοή που δεν παίρνει η Αθηνά», δήλωσε.

Ο πατέρας, Τζέικομπ Στράντ, κατέθεσε αγωγή κατά της FedEx, ισχυριζόμενος ανεπαρκείς ελέγχους πριν την πρόσληψη του Χόρνερ.

Η FedEx απάντησε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και μοιράζεται τον πόνο της οικογένειας.