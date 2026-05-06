Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών δεν θα πάρει μέρος στο φετινό World Cup, καθώς αποκλείστηκε από την τελική φάση μετά τη νίκη της Ουγγαρίας επί της Ολλανδίας με 9-7, για την τελευταία αγωνιστική του προκριματικού τουρνουά που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

Η Ελλάδα ήταν αγνώριστη κόντρα στην Αυστραλία την Τρίτη (5/5) γνωρίζοντας τη συντριβή με 17-6 και για να έχει ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του World Cup, διοργάνωση που κατέκτησε πέρυσι, έπρεπε η Ολλανδία να πάρει έστω ένα βαθμό κόντρα στην Ουγγαρία.

Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίχθηκαν όπως ήθελε η Εθνική ομάδα, καθώς η Ουγγαρία επικράτησε με 9-7. Έτσι, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη αποκλείστηκε και δεν θα δώσει το παρών στην τελική φάση του World Cup, με τον αγώνα κόντρα στην Ιαπωνία να είναι αδιάφορος βαθμολογικά πλέον.

Ο αποκλεισμός από την τελική φάση του World Cup σημαίνει πως η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών δεν έχει άλλες επίσημες υποχρεώσεις για το 2026.