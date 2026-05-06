Ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του χανταϊού στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius «παραμένει χαμηλός» στην φάση αυτή για δημόσια υγεία παγκοσμίως, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Στη φάση αυτή, ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία παγκοσμίως παραμένει χαμηλός», έγραψε στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Επίσης διευκρινίζεται πως «ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται με τους πλοιοκτήτες (του MV Hondius) για την στενή εποπτεία της κατάστασης της υγείας των επιβατών και του πληρώματος και συνεργάζεται με τις χώρες για την διασφάλιση της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και οποιαδήποτε απομάκρυνση κριθεί αναγκαία».