Ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους επιβλήθηκε στον Πανσερραϊκό από τη FIFA και η ΠΑΕ θα πρέπει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Η ομάδα των Σερρών είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα και την περσινή σεζόν, η διοίκηση όμως είχαν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και η ποινή είχε αρθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και τώρα ο Πανσερραϊκός για να μπορέσει να κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η ποινή θα παραμείνει και θα μπορεί να ξανακάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο του 2028.