Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων, με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αικ. Νοτοπούλου, για το πότε θα παραδοθεί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, ο κ. Ταχιάος είπε ότι «στο τέλος αυτού του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα την 29η Μαΐου, θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για δεκαπέντε μέρες, για να μπορέσουν να γίνουν εκείνες οι δοκιμές που είναι πολύ απαραίτητες για την ενοποίηση των δύο συστημάτων» είπε ο κ. Ταχιάος.

Σημείωσε μάλιστα ότι «έχει υποβληθεί το τελευταίο αίτημα παράτασης -και δεν θα υπάρξει άλλο- από τον ανάδοχο της κατασκευής το οποίο προσδιορίζει τον χρόνο της παράδοσης της σύμβασης κατασκευής και θέσης σε λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την 31η Ιουλίου του 2026, δηλαδή σε λιγότερο από τρεις μήνες. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που μπορώ να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την εμπορική λειτουργία, θα δώσω ημερομηνία μόνο όταν θα είμαι απολύτως σίγουρος»