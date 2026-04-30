Σε μια κοινωνία που αλλάζει δημογραφικά, επηρεάζοντας τον τρόπο που εξελίσσεται το λιανεμπόριο, τα Public καινοτομούν εγκαινιάζοντας τη νέα πρωτοβουλία «Δίχως Ηλικία» σε Ελλάδα και Κύπρο. Με αφετηρία τον πολιτισμό και τη διαχρονική τους σύνδεση με τη γνώση, τα Public επεκτείνουν τον κοινωνικό τους ρόλο με στόχο τη δημιουργία μιας εμπειρίας λιανικής που σέβεται και συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Μέσα από τη νέα πρωτοβουλία «Δίχως Ηλικία», τα Public αξιοποιούν το μοναδικό οικοσύστημα προϊόντων τους αναδεικνύοντας επιλεγμένες προϊοντικές λύσεις που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση, την αυτονομία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Από τεχνολογικές συσκευές με φιλικές λειτουργίες, όπως απλουστευμένα κινητά και συστήματα εντοπισμού και ασφάλειας, έως βιβλία και περιεχόμενο που ενδυναμώνουν τις γνωστικές λειτουργίες και την πνευματική ευεξία, τα Public προσφέρουν λύσεις που λειτουργούν τόσο προληπτικά όσο και υποστηρικτικά στην καθημερινότητα.

Με σημαντικό μέρος του πληθυσμού της χώρας μας να ανήκει πλέον σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, διαμορφώνονται νέα δεδομένα στον κλάδο που απαιτούν προσαρμογή των προτεραιοτήτων και της εξυπηρέτησης.

Γι’ αυτό, το «Δίχως Ηλικία» στοχεύει τόσο στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης του πελάτη, όσο και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ανοικτού διαλόγου.

Αλλάζοντας την κουλτούρα εξυπηρέτησης

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η εκπαίδευση των εργαζομένων, μέσα από ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή, σε συνεργασία με δύο αξιόλογους Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών: την COMM’ON και την Co2gether. Το περιεχόμενο και η μεθοδολογία του προγράμματος αποτελούν μια νέα, καινοτόμο προσέγγιση, χρησιμοποιώντας στολή προσομοίωσης γήρατος, παιχνίδια κατάρριψης στερεοτύπων και παιχνίδι ρόλων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ξεκινήσει με τις ομάδες του δικτύου καταστημάτων με στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωση της νέας φιλοσοφίας εξυπηρέτησης σε όλες τις υποστηρικτικές δομές.

Πιλοτικές παρεμβάσεις στα καταστήματα

Η πρωτοβουλία «Δίχως Ηλικία» υλοποιείται σε όλο το δίκτυο καταστημάτων Public, μέσα από κεντρικά σημεία ανάπαυσης και ανάγνωσης, που επιτρέπουν μια πιο άνετη και εύκολη εμπειρία αγορών.

Παράλληλα, τα καταστήματα Public σε Golden Hall (Αθήνα), Τσιμισκή (Θεσσαλονίκη) και Λεμεσό (Κύπρος) λειτουργούν ως πιλοτικά σημεία για την εφαρμογή συγκεκριμένων εργαλείων, όπως η παροχή δωρεάν μεγεθυντικών φακών για καλύτερη ανάγνωση.

«Δίχως Ηλικία» και online

Η πρωτοβουλία επεκτείνεται και στο ψηφιακό περιβάλλον, μέσω ειδικής ενότητας στο public.gr, όπου συγκεντρώνεται περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μεγαλύτερων ηλικιακά χρηστών και των φροντιστών τους.

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενισχύουν τη μνήμη, την αυτονομία και την ασφάλεια στο σπίτι, συσκευές επικοινωνίας, προϊόντα ευεξίας, καθώς και σχετικό περιεχόμενο με προτάσεις προϊόντων και λύσεις από το Public Blog. Μέσα από τον συνδυασμό προϊόντων τεχνολογίας και πολιτισμού, τα Public λειτουργούν ως ένας ολοκληρωμένος σύμμαχος που συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Παράλληλα, διατίθενται υπηρεσίες όπως το Home Showcase, Audiobooks και τα Public Courses, που ενισχύουν τη δια βίου μάθηση και την ποιοτική καθημερινότητα.

Public Talks «Δίχως Ηλικία» στο Public Συντάγματος

Τα Public διοργανώνουν συζήτηση στο κατάστημα Συντάγματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, εξειδικευμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του χώρου της τεχνολογίας.

Στη συζήτηση θα αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τη δημογραφική εξέλιξη, καθώς και ο ρόλος της λιανικής, μέσα από τους άξονες της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, με στόχο την προώθηση συνεργατικών μοντέλων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η πρωτοβουλία «Δίχως Ηλικία» δεν αποτελεί απλώς μια σειρά ενεργειών, αλλά ένα καινοτόμο βήμα προς ένα πιο συμπεριληπτικό μοντέλο λιανικής, που αναγνωρίζει ότι η ηλικία δεν είναι περιορισμός, αλλά μέρος της πολυμορφίας της κοινωνίας μας.

Με οδηγό τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, τα Public επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία αγορών, δημιουργώντας έναν χώρο όπου κάθε ηλικία έχει θέση, φωνή και αξία.

Λίγα Λόγια:

Η COMM’ON δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, με στόχο την ανάδειξη και ενεργοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη λύσεων που απαντούν σε συστημικά κενά και προάγουν τη βιώσιμη κοινωνικοπολιτισμική ανάπτυξη.

Εργάζεται διατομεακά και σε διαφορετικές κλίμακες, συνεργαζόμενη με κοινότητες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη συνδιαμόρφωση μεθοδολογιών, προγραμμάτων και στοχευμένων παρεμβάσεων με μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Co2gether είναι μία κοινωνική επιχείρηση με έδρα την Πάτρα και δράση στο πεδίο σε 9 Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (με τους οποίους έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας). Υποστηρίζει και ενδυναμώνει ευάλωτους πολίτες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή αποκλεισμού και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με έμφαση σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Υλοποιεί 800 κατ΄οίκον παρεμβάσεις μηνιαίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, παρέχει ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, διαχείριση κρίσεων, εργονομικές βελτιώσεις κατοικιών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αυτονομίας και της ασφαλούς διαβίωσης των ηλικιωμένων. Επίσης παρέχεται εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φροντιστές τους κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών.

Ενδυναμώνει την τοπική κοινότητα μέσω δράσεων συνηγορίας, εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και κοιν. μέριμνας, ευαισθητοποίηση πολιτών για κοινωνικά ζητήματα (ηλικιακός ρατσισμός, ισότητα φύλων, κακοποίηση, φροντίδα ευπαθών ομάδων κα). Επιπλέον υλοποιούνται εβδομαδιαία δράσεις σε δομές όπως ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, οίκους ευγηρίας αξιοποιώντας την τέχνη ως εργαλείο ενδυνάμωσης, με δράσεις που ενισχύουν τη λεπτή κινητικότητα, τη μνήμη και την ψυχοκοινωνική ευεξία, όπως η αγιογραφία, οι χειροτεχνίες, το κολάζ και η μουσική. Υλοποιούνται καινοτόμες δράσεις στον γενικό πληθυσμό όπως η χρήση της 1ης στολής προσομοίωσης γήρανσης στην Ελλάδα, ενισχύοντας την κατανόηση των προκλήσεων της τρίτης ηλικίας, την ευαισθητοποίηση των νέων γενεών και τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας.

Συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διασφαλίζοντας την επιστημονική τεκμηρίωση των δράσεων. Το 2025 η Co2gether διοργάνωσε το 1o Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης στην Πάτρα, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της ενεργής συμμετοχής και της ποιότητας ζωής στην τρίτη ηλικία.

Διαθέτει διεπιστημονική ομάδα (γεροντολόγος, νομικός, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλεύτρια, κοινωνική φροντίστρια, δημοσιογράφο, διοικητικό προσωπικό, φαρμακοποιούς, ψυχολόγους κ.ά.) και σταθερούς εξωτερικούς συνεργάτες (νομικούς με εξειδίκευση στο δίκαιο υγείας, ψυχολόγο, κινηματογραφιστή), με στόχο την ύπαρξη ευελιξίας της ομάδας σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του τόπου. Είναι μέλος εθνικών δικτύων όπως της Age Platform, Ένωσης Μικρομεσαίων ΟΚοιΠ, Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο κα.