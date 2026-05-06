Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Βαγγέλη Παυλίδη και για όσα όσα προσφέρει στον σύλλογό του.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν έπαιξε στην ισοπαλία της Μπενφίκα με τη Φαμαλικάο (2-2) το Σάββατο (02/05). Ο Έλληνας διεθνής φορ πέρυσι συμμετείχε και στους 34 αγώνες πρωταθλήματος (27 ως βασικός) ενώ φέτος έχει πραγματοποιήσει 51 εμφανίσεις σε 53 επίσημους αγώνες, έχοντας χάσει μόνο τον αγώνα εναντίον της Φαρένσε για το Κύπελλο Πορτογαλίας.

Από την πλευρά του ο κόουτς Μουρίνιο πάντως έσπευσε να τον αποθεώσει στις δηλώσεις του: «Υπάρχουν επιθετικοί που είναι καλοί μόνο όταν σκοράρουν γκολ, και όταν δεν το κάνουν η συμβολή τους είναι μηδενική.

Ο Παυλίδης δεν είναι αυτό το είδος επιθετικού. Ακόμα και χωρίς να σκοράρει, δίνει πολλά στην ομάδα και το κάνει αυτό σε άλλες πτυχές του παιχνιδιού.

Φυσικά, όλοι, και ειδικά αυτός, περιμένουν γκολ. Δεν είναι στην καλύτερη του φάση αυτή τη στιγμή: αυτό είναι προφανές. Ακόμα και στα πέναλτι, όπου συνήθως είναι πολύ δυνατός, ήταν αισθητή κάποια έλλειψη αυτοπεποίθησης από την πλευρά του. Αλλά εγώ αγαπώ τον Παυλίδη και μου αρέσει πολύ αυτό που φέρνει στην ομάδα».