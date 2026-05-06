Δικαστική εξέλιξη προέκυψε σχετικά με περιστατικό έντασης ανάμεσα στη δημοσιογράφο, Βασιλική Πολύζου και την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 05/05 στην Αθηναϊκή Λέσχη, πριν από το γεύμα που παρέθεσε η Βουλή των Ελλήνων προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου προχώρησε σήμερα στην κατάθεση μήνυσης σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για όσα, σύμφωνα με την πλευρά της δημοσιογράφου, ειπώθηκαν εις βάρος της κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον δικηγόρο της δημοσιογράφου, Φαήλο Κρανιδιώτη, η μήνυση αφορά τα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης, ενώ γίνεται αναφορά σε «βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» που φέρεται να διατύπωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπροστά σε παρευρισκόμενους.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου αναφέρει:

«Σήμερα το πρωΐ μαζί με την εντολέα μου, την δημοσιογράφο κ. Βασιλική Πολύζου, καταθέσαμε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την 4η κατά σειρά έγκληση της κατά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, βουλευτή και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για τις πράξεις της εξύβρισης δημοσία και της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέστηκαν σε βάρος της εντολέως μου, χθες 5/5/2026 στην Αθηναϊκή Λέσχη, όπου λάμβανε χώρα γεύμα που διοργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, απευθύνοντας η εγκαλουμένη, ενώπιον πολλών προσώπων, βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά της εντολέως μου.

Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης

Δικηγόρος».

Το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε αμέσως μόλις είδε τη δημοσιογράφο στον χώρο της εκδήλωσης, ζητώντας από τον πρόεδρο της Βουλής αλλά και από τη Διευθύντρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Βουλής να προχωρήσουν στη σύλληψή της. «Είναι κακοποιό στοιχείο. Έχω κινηθεί εναντίον της, για εγκληματική οργάνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής φέρεται να της απάντησε: «Μα, είναι δημοσιογράφος», ωστόσο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε να επιμένει πως θα έπρεπε να συλληφθεί. Παράλληλα, υποστήριζε ότι η εκδήλωση ήταν κλειστή, ενώ εξέφρασε και την άποψη ότι η παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στον χώρο δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί με την ιδιότητά της ως κοινοβουλευτικής συντάκτριας, καθώς, όπως είπε, δεν βρίσκονταν εκεί άλλοι δημοσιογράφοι του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ.

Τελικά δεν σημειώθηκε καμία σύλληψη, ενώ το περιστατικό έληξε μετά την αποχώρηση της δημοσιογράφου από την Αθηναϊκή Λέσχη.