Η εικόνα μιας Τουρκίας που χάνει έδαφος στην Ανατολική Μεσόγειο και βρίσκεται απομονωμένη από τη διεθνή κοινότητα κυριάρχησε στην πρόσφατη τοποθέτηση του Οζγκιούρ Οζέλ.

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία δεν δίστασε να αναφερθεί στην ελληνική πλευρά με λόγια που αναδεικνύουν την κινητικότητα της Αθήνας.

«Στο ζήτημα της Γαλάζιας Πατρίδας δείχνουν την αδυναμία τους. Όσοι παρακολουθούν την κατάσταση βλέπουν πώς μας αποκλείουν από την Ανατολική Μεσόγειο. Είχαμε τη Λιβύη και η Ελλάδα εργάζεται όλο το 24ωρο για να αλλάξει τα δεδομένα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κατάρρευση των συμμαχιών και το «μέτωπο» κατά της Άγκυρας

Ο Οζέλ εστίασε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι χώρες που η Τουρκία θεωρούσε παραδοσιακά κοντά της, πλέον τηρούν εχθρική στάση ή συμπλέουν με τα ελληνικά συμφέροντα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν έχει οδηγήσει σε ένα ευρύ μέτωπο κρατών που αντιτίθενται στις τουρκικές διεκδικήσεις.

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του CHP ανέφερε: «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι απέναντί μας. Η Σαουδική Αραβία που πενθούσαμε για τον θάνατο του βασιλιά είναι απέναντι μας. Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Αίγυπτος μάς αντιτίθενται, ενώ το Κατάρ, το οποίο εμπιστεύονται σιωπηρά, διεξάγει γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Ελληνοκύπριους».

Η ενίσχυση των νησιών και το αγκάθι του Κυπριακού

Στην κριτική του, ο Οζέλ συμπεριέλαβε και το θέμα της άμυνας, υπογραμμίζοντας την υποστήριξη που λαμβάνει η Αθήνα από τους Ευρωπαίους εταίρους της. Η αναφορά του στη στρατιωτική θωράκιση του Αιγαίου ήταν σαφής, καθώς δήλωσε πως «Η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά της και το κάνει αυτό με την υποστήριξη της Ευρώπης. Συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά».

Κλείνοντας τη σκληρή τοποθέτησή του, ο Τούρκος πολιτικός έθιξε και το ζήτημα της αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από κράτη που η Άγκυρα θεωρούσε αδελφικά, εκθέτοντας περαιτέρω την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.

Όπως επεσήμανε, «Οι πλησιέστερες τουρκικές δημοκρατίες έχουν αναγνωρίσει την “ελληνοκυπριακή διοίκηση στη Νότια Κύπρο”, όχι την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”», καταδεικνύοντας το μέγεθος του διπλωματικού κενού που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η γειτονική χώρα.