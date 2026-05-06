Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν απέρριψε τα όσα περιλαμβάνονται σε φερόμενο μονοσέλιδο υπόμνημα που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας πως το περιεχόμενό του «μοιάζει περισσότερο με αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά με πραγματικότητα».

Το αμερικανικό μέσο Axios μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως βρίσκεται πιο κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία θα περιλάμβανε δέσμευση της Τεχεράνης για αναστολή του εμπλουτισμού πυρηνικών, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών για άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, καθώς και αμοιβαία άρση των περιορισμών που αφορούν τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Εμπραχίμ Ρεζαεΐ απάντησε μέσω ανάρτησής του στο X, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν μέσω πολέμου όσα δεν κατάφεραν να πετύχουν στις απευθείας διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Οι Αμερικανοί δεν θα αποκτήσουν μέσω ενός αποτυχημένου πολέμου όσα απέτυχαν να κερδίσουν στις πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προχώρησε και σε αυστηρή προειδοποίηση, δηλώνοντας πως «το Ιράν έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο». Παράλληλα, τόνισε ότι εάν δεν υπάρξει «παράδοση και οι απαραίτητες παραχωρήσεις», ή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι «διαβολικοί σύμμαχοί τους» επιχειρήσουν, όπως είπε, να προκαλέσουν προβλήματα, τότε η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «σκληρή και γεμάτη μεταμέλεια».