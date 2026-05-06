Αρέσει στους αιώνιους

Ο Ολυμπιακός πήρε εύκολα την πρόκριση για το Final Four «σκουπίζοντας» τη Μονακό, η οποία θα διαλυθεί το καλοκαίρι. Οι καλοί παίκτες της συζητούν ήδη με άλλες ομάδες, κάποιοι έχουν συμφωνήσει κιόλας και ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Ματ Στραζέλ. Ο Γάλλος πλέι μέικερ αρέσει τόσο στους ερυθρόλευκους όσο και στον Παναθηναϊκό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα κινηθούν οπωσδήποτε για την απόκτησή του. Παρακολουθούν πάντως την περίπτωσή του και αναλόγως θα πράξουν.

Αυτό φοβάται ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ολυμπιακού και να καθαρίσει με 3-0 τη Βαλένθια, αλλά φοβάται πολύ το παιχνίδι. Όχι αγωνιστικά, ότι είναι καλή ομάδα οι Ισπανοί το ξέρουν καλά οι πράσινοι αλλά οι ίδιοι είναι καλύτεροι, ο φόβος τους είναι να μην υπάρξει κάποιο σκηνικό σαν κι αυτό στο Ρεάλ – Παρτιζάν το 2023. Γι’ αυτό και η ΚΑΕ έχει φροντίσει να πάρει τα μέτρα της όχι μόνο με το πλεξιγκλάς πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια αλλά και εξηγώντας στους παίκτες του Αταμάν ότι δεν θα πρέπει να απαντήσουν σε καμία πρόκληση.

Κάνει αλλαγές ο Ιβάν

Αλλαγές αναμένονται στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι και αυτό δεν αφορά μόνο το ρόστερ αλλά και την ΠΑΕ, τα στελέχη της. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι ο Ανδρέας Παπαμιμίκος θα είναι σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης και επικοινωνίας και στο τέλος της σεζόν θα έχουμε κι άλλες αλλαγές. Ο Σαββίδης ξέρει ότι δεν λειτουργούν όλα ρολόι, δεν έμεινε ικανοποιημένος από τη δουλειά κάποιων και το καλοκαίρι θα δείξει με πράξεις ότι είναι έτοιμος να αλλάξει το δυναμικό της ΠΑΕ, διατηρώντας πάντως κάποιες σταθερές.

Όλα ανοιχτά για Γιακουμάκη

Σε ό,τι αφορά το ρόστερ του ΠΑΟΚ, ο Γερεμέγεφ θα βρίσκεται σε αυτό και τη νέα σεζόν, καθώς έχει πείσει με την απόδοσή του ότι το αξίζει. Είχε αμφισβητηθεί πολύ η μεταγραφή του Σουηδού φορ, στον δικέφαλο του βορρά όμως αισθάνονται δικαιωμένοι και θα τον κρατήσουν. Ικανοποιημένοι είναι και από την απόδοση του Γιακουμάκη, τα 5 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να δώσουν στην Κρουζ Αζούλ για να τον αγοράσουν όμως θεωρείται μεγάλο ποσό. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει προσπάθεια για μια νέα συμφωνία με τους Μεξικανούς, παράλληλα όμως θα εξετάσει κι άλλες περιπτώσεις επιθετικών.

Έχασε πόντους ο Μπαλντίνι

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δεν ήρθε τελικά στην Αθήνα για να τα πει από κοντά με τον Γιάννη Αλαφούζο, είναι όμως σε ανοιχτή γραμμή για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ συνεχίζει να εμπιστεύεται τον Ιταλό παρά το γεγονός ότι αυτός είχε υποδείξει την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ, την οποία τώρα ο Αλαφούζος θεωρεί λάθος. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον Μπαλντίνι, αν και ο Ιταλός έχει χάσει πόντους… Αυτό σημαίνει ότι δεν τον παίρνει για νέα λάθος εισήγηση, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση η συνεργασία του με τον ιδιοκτήτη των πράσινων θα λάβει τέλος.

Ψάχνεται για Ελλάδα ο Λιβάι

Νέες φήμες κυκλοφορούν για τον Λιβάι Γκαρσία και το ενδεχόμενο μεταγραφής στην Ελλάδα, καθώς η Σπαρτάκ Μόσχας δεν έχει μείνει ικανοποιημένη. Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στη χώρα μας και ο μάνατζέρ του θα κάνει επαφές με ομάδες που θα κινηθούν για την απόκτηση επιθετικού το καλοκαίρι. Οι κιτρινόμαυροι δεν είναι ανάμεσα σε αυτές, καθώς με Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι είναι μια χαρά μπροστά, κάτι μπορεί να προκύψει όμως με κάποια άλλη από τις ομάδες του Big 4.