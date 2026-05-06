Συνελήφθησαν δύο άτομα Ρομά, ένας 32χρονος άνδρας και μία 43χρονη γυναίκα, οι οποίοι παριστάνοντας τους λογιστές επιχείρησαν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους ηλικιωμένους, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή με το πρόσχημα εξόφλησης δήθεν οφειλών προς την Εφορία.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη, ενώ για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 23χρονος συνεργός τους.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου υπήρξε αστυνομική κινητοποίηση, έπειτα από καταγγελίες πολιτών ότι είχαν δεχθεί τηλεφωνήματα από αγνώστους, οι οποίοι, προφασιζόμενοι τους λογιστές τούς ζητούσαν χρήματα ή τιμαλφή προκειμένου να εξοφλήσουν οικονομική τους οφειλή στην Εφορία.

Σε μία από τις περιπτώσεις, ηλικιωμένη στα Ιωάννινα, αφού πείστηκε έπειτα από τηλεφώνημα, παρέδωσε σε άγνωστη γυναίκα κοντά στο σπίτι της κοσμήματα που είχε συγκεντρώσει, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένη ήταν έτοιμη να παραδώσει στην ίδια γυναίκα χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ, όμως αντιλήφθηκε την απάτη την τελευταία στιγμή.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι πρόκειται για οργανωμένη δράση εγκληματικής ομάδας, στην οποία ρόλο «εισπράκτορα» είχε η 43χρονη, ενώ ο 32χρονος την μετέφερε με αυτοκίνητο στα σπίτια των θυμάτων.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας, ταυτοποιήθηκε το όχημα, το οποίο εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην Κόνιτσα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος, όπου επέβαιναν η 43χρονη και ο 32χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Μέσα στο αυτοκίνητο και τοποθετημένα σε κρύπτη, βρέθηκαν τα κοσμήματα που είχαν αποσπάσει από την ηλικιωμένη, η οποία αναγνώρισε την 43χρονη ως τη γυναίκα στην οποία τα είχε παραδώσει και στη συνέχεια της αποδόθηκαν.

Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε μισθώσει ο 23χρονος από εταιρεία εκμίσθωσης οχημάτων και θα αποδοθεί στην ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.