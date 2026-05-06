Η Ατλέτικο Μαδρίτης αποκλείστηκε από την Άρσεναλ στον ημιτελικό του Champions League και ο δήμαρχος της ισπανικής πρωτεύουσας, Χοσέ Λουίς Μαρτίνες Αλμέιδα, τα έβαλε με την UEFA.

Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν το βράδυ της Τρίτης (5/5) στο Λονδίνο και οι Άγγλοι ήταν αυτοί που πήραν την πρόκριση για τον τελικό επικρατώντας με 1-0. Μια πρόκριση που ήρθε επειδή αυτό ήθελε η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μαδρίτης.

«Όταν είχα δει την κλήρωση, νόμιζα ότι παίζαμε με την Άρσεναλ αλλά έκανα λάθος, παίξαμε με την UEFA. Και η UEFA το έκανε ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε την Ατλέτικο στον τελικό», είπε αρχικά ο Χοσέ Λουίς Μαρτίνες Αλμέιδα, οπαδός της Ατλέτικο, για να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.

«Είναι ακατανόητο να βάζουν Γερμανό διαιτητή όταν Γερμανία και Ισπανία παλεύουν για το πέμπτο εισιτήριο για το Champions League. Ποιος άλλος θα το σκεφτόταν αυτό εκτός της UEFA; Και υπήρξαν αποφάσεις που δεν είχαν να κάνουν με καλό ή κακό διαιτητή αλλά με εκ των προτέρων απόφαση να βλάψουν την Ατλέτικο.

Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ριπλέι του οφσάιντ του Τζουλιάνι, ενώ υπήρχε ξεκάθαρο πέναλτι. Είδαμε μετά στα social media πως δεν υπήρχε οφσάιντ. Σε μία τηλεοπτική μετάδοση με τόσες κάμερες, γιατί η παραγωγή δεν έδειξε ένα ριπλέι; Γιατί δεν ήταν οφσάιντ και αρνούνται να το παραδεχτούν.

Ήταν κραυγαλέο, ο διαιτητής σφύριξε μόλις ο Γκριεζμάν έπεσε στην περιοχή, το φάουλ του Πουμπίλ δεν υπάρχει και ο χρόνος των καθυστερήσεων είναι ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο διαιτητής ήθελε να τελειώσει το ματς όσο πιο γρήγορα γινόταν για να πάει η Άρσεναλ στη Βουδαπέστη και όχι η Ατλέτικο».