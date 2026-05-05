Με γκολ του Σάκα στο 45ο λεπτό η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1 στον πρώτο ημιτελικό και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει Παρί Σεν Ζερμέν ή Μπάγερν Μονάχου.

Το βράδυ της Δευτέρας (4/5) οι «κανονιέρηδες» πλησίασαν στο πρώτο πρωτάθλημά τους μετά το 2004 χάρη στη γκέλα της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Έβερτον και μία μέρα μετά πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League για πρώτη φορά μετά το 2006 και στη Βουδαπέστη θα προσπαθήσουν να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, απείλησε στο 10′ με το ωραίο σουτ του Καλαφιόρι που έφυγε λίγο άουτ και από εκεί και πέρα είχε την υπεροχή αλλά όχι και μεγάλες φάσεις. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως, κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

Στο 45ο λεπτό, έπειτα από φάση διαρκείας, ο Τροσάρ έκανε το σουτ, ο Όμπλακ απέκρουσε και στην επαναφορά ο Σάκα πρόλαβε τους αμυντικούς και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα για την πρόκριση.

Οι Μαδριλένοι προσπάθησαν να απαντήσουν στο 56′ με το ωραίο σουτ του Γκριεζμάν αλλά ο Ράγια έκανε μεγάλη επέμβαση και στη συνέχεια ο Ντιέγκο Σιμεόνε προσπάθησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Ατλέτικο ήταν φανερό ότι το ήθελε πολύ αλλά ήταν επίσης φανερό ότι δεν μπορούσε να απειλήσει πραγματικά την Άρσεναλ, η οποία κράτησε το 1-0 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (58′ Ινκάπιε), Ράις, Λιούις-Σκέλι (74′ Θουμπιμέντι), Σάκα (58′ Μαντουέκε), Έζε (58′ Όντεγκααρντ), Τροσάρ (83′ Μαρτινέλι), Γιόκερες.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Πουμπίλ, Λε Νορμάν (57′ Σόρλοθ), Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε (57′ Καρντόσο), Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν (57′ Μολίνα), Γκριεζμάν (66′ Μπαένα), Άλβαρες (67′ Αλμάδα).