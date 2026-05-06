Ο Ντιέγκο Σιμεόνε απώθησε τον αθλητικό διευθυντή της Άρσεναλ και πρώην συνεργάτη του, Αντρέα Μπέρτα, μετά τον αποκλεισμό της Ατλέτικο Μαδρίτης από την διοργάνωση του Champions League.

Η Άρσεναλ κατάφερε μετά από 20 χρόνια να βρεθεί ξανά σε τελικό του Champions League. Επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates», σε έναν αγώνα όπου δεν έλλειψαν οι εντάσεις αλλά και τα παράπονα των Ισπανών για πέναλτι που δεν τους δόθηκε.

Το αποκορύφωμα της έντασης ήταν ο τσακωμός του Ντιέγκο Σιμεόνε με τον αθλητικό διευθυντή των «Κανονιέρηδων», Αντρέα Μπέρτα, στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Έναν άνθρωπο που υπήρξε συνεργάτης του.

Ήταν η στιγμή όπου η Άρσεναλ απείχε λίγα δευτερόλεπτα μακριά από τη νίκη, και ο Μπέρτα έκανε κίνηση προς τον διαιτητή για να λήξει τον αγώνα. Αυτή η ενέργεια εξόργισε τον Σιμεόνε, ο οποίος έτρεξε στην πλάγια γραμμή και έσπρωξε τον Μπέρτα. Στην συνέχεια επενέβησαν αρκετά άτομα για να ηρεμήσει η κατάσταση.

Ο Μπέρτα ήταν στενός φίλος και φυσικά συνεργάτης του Σιμεόνε στην διάρκεια της 12ετούς συνύπαρξής τους στην Ατλέτικο. Ο Ιταλός εντάχθηκε στον σύλλογο της La Liga ως τεχνικός διευθυντής το 2013 και προήχθη στη θέση του αθλητικού διευθυντή τέσσερα χρόνια αργότερα, όπου και έμεινε για 8 χρόνια, προτού βρεθεί στην Άρσεναλ.