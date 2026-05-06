Μόλις 2.000 εισιτήρια έχουν απομείνει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (10/5), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play off της Stoiximan Super League, οπότε όλα δείχνουν πως θα καταγραφεί ακόμη ένα sold out.

Από την αρχή της σεζόν οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» είναι μαζικά δίπλα στην ομάδα και αυτό δεν αλλάζει ούτε τώρα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πίκρα για την ήττα με 3-1 στην Τούμπα και το -6 από την ΑΕΚ στη βαθμολογία.

Μπορεί η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, να μην είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αυτό όμως δεν επηρεάζει σε κάτι τους οπαδούς της, οι οποίοι ετοιμάζονται για να κατακλύσουν ξανά τις εξέδρες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έχουν απομείνει προς διάθεση μόλις 2.000 εισιτήρια, οπότε είναι θέμα χρόνου να διατεθούν κι αυτά και να γίνει ακόμη ένα sold out στο Καραϊσκάκη.