Στο περιθώριο της πιο πολυσυζητημένης βραδιάς της μόδας, ένα απρόσμενο «πρόσωπο» έκλεψε την παράσταση πριν καν ξεκινήσει το κόκκινο χαλί.

Το ανθρωποειδές ρομπότ A2 της κινεζικής εταιρείας AGIBOT έκανε την εμφάνισή του έξω από το ξενοδοχείο The Mark Hotel στη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες πριν το Met Gala, μετατρέποντας ένα παραδοσιακό pre-event hotspot σε σκηνή τεχνολογικού θεάματος.

Με ανθρώπινες αναλογίες, ρευστές κινήσεις και ικανότητα αλληλεπίδρασης, το A2 πόζαρε για τους φωτογράφους, ανταποκρίθηκε σε χειρονομίες και «στάθηκε» δίπλα σε καλεσμένους που περίμεναν τη δική τους στιγμή δημοσιότητας. Για λίγες ώρες, το όριο ανάμεσα στη μόδα και την τεχνητή νοημοσύνη έμοιαζε να θολώνει.

A robot has exited The Mark Hotel and is taking photos before presumably going to the #MetGala… really pic.twitter.com/8mPyQVf0GP — Jarett Wieselman (@JarettSays) May 4, 2026

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της AGIBOT με τον σχεδιαστή Alexander Wang, εντάσσοντας την τεχνολογία σε έναν χώρο που παραδοσιακά ανήκει στη δημιουργική έκφραση και την υψηλή ραπτική. Το timing δεν ήταν τυχαίο, άλλωστε, καθώς το The Mark αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία προετοιμασίας των διασημοτήτων πριν το Met Gala, με κάμερες και παπαράτσι να καταγράφουν κάθε λεπτομέρεια της «προ-παρέλασης».

Το ρομπότ A2 σχεδιάστηκε ως ανθρωποειδές πλήρους κλίμακας με δυνατότητα κίνησης σε πραγματικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με την εταιρεία, διαθέτει προηγμένα συστήματα αντίληψης και ισορροπίας, επιτρέποντάς του να κινείται ανάμεσα σε πλήθη και να εκτελεί βασικές αλληλεπιδράσεις. Στην πρακτική του εμφάνιση, το ρομπότ φάνηκε να σερβίρει ποτά και να κρατά αντικείμενα, προσπαθώντας να ενταχθεί οργανικά στο σκηνικό της εκδήλωσης.

Δεν έλειψε, ωστόσο, και η ανθρώπινη… ατέλεια. Σε ένα σημείο, το A2 κόλλησε προσωρινά σε ανελκυστήρα, πριν το βοηθήσει το προσωπικό να απεγκλωβιστεί. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, προσθέτοντας μια δόση χιούμορ σε μια κατά τα άλλα high- fashion στιγμή τεχνολογικής επίδειξης.

Όπως αναφέρει το interestingengineering.com, παρά το μικρό αυτό απρόοπτο, το ρομπότ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της βραδιάς.

Βίντεο και φωτογραφίες του κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media, με το κοινό να διχάζεται ανάμεσα στον ενθουσιασμό και τον σκεπτικισμό για το μέλλον της τεχνολογίας στους πολιτιστικούς χώρους.

*Εξωτερική φωτογραφία @AGIBOT