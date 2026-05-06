Όταν η Τιάνα Μουν ήταν μόλις 13 ετών, όπως λέει η ίδια, ήταν κάτι «συνηθισμένο» οι άνδρες να κοιτούν επίμονα το στήθος της και να κορνάρουν καθώς περπατούσε προς το σπίτι της από το σχολείο.

«Έχει γίνει τόσο φυσιολογικό για μένα που πλέον δεν το παρατηρώ καν», αναφέρει. «Όταν βγαίνω έξω, προσπαθώ να τα κάνω να φαίνονται μικρότερα και να τα δένω σφιχτά – αλλά και πάλι δέχομαι βλέμματα και δεύτερες ματιές».

Σήμερα, στα 30 της χρόνια, το μέγεθος του στήθους της φτάνει το 32 OO, έχοντας αυξηθεί κατά δύο νούμερα μέσα σε έναν χρόνο.

Η ίδια υποστηρίζει ότι έχει «το μεγαλύτερο στήθος στη Βρετανία», προσθέτοντας: «Αν υπάρχει κάποια μεγαλύτερη από μένα, θα ήθελα πολύ να τη γνωρίσω».

Μόλις πέρυσι η Τιάνα έμαθε γιατί το στήθος της μεγάλωνε τόσο ασυνήθιστα. Διαγνώστηκε με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται γιγαντομαστία, μια σοβαρή μορφή μακρομαστίας, η οποία προκαλεί ταχεία και υπερβολική ανάπτυξη του μαστικού ιστού.

Η ίδια ανακάλυψε το πρόβλημα ενώ λάμβανε ένα φάρμακο απώλειας βάρους. Παρότι το σώμα της αδυνάτιζε, το στήθος της συνέχιζε να μεγαλώνει.

Από μέγεθος 38M έφτασε στο 34NN και μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στο 32OO, ξεπερνώντας – όπως λέει – άλλες γυναίκες που διεκδικούν τον τίτλο. «Ξεμένω από γράμματα πλέον», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Η Τιάνα επισημαίνει ότι σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, η δική της είναι φυσική η ανάπτυξη του στήθους λέγοντας πως «πολλές από όσες ισχυρίζονται ότι έχουν το μεγαλύτερο στήθος έχουν κάνει αισθητικές επεμβάσεις ή βασίζονται σε αμερικανικά μεγέθη. Η δική μου περίπτωση είναι διαφορετική – η ανάπτυξη είναι απολύτως φυσική. Απλώς αφήνω το σώμα μου να κάνει αυτό που θέλει. Αν και ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσει».