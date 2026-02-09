Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε μια νεαρή γυναίκα, καθώς κατάπιε ένα κουτάλι 17 εκατοστών, το οποίο κόλλησε στο στήθος της, ενώ νοσηλεύτηκε στα επείγοντα, μόνο κατόπιν διαδικτυακής παρένεσης.

Η 28χρονη Reymy Amelinckx από το Βέλγιο έτρωγε γιαούρτι στον καναπέ της, όταν το σκυλάκι της, ο Μάρλεϊ, πήδηξε πάνω της.

«Έβαλα το κουτάλι στο στόμα μου για να έχω τα χέρια μου ελεύθερα και να απαντήσω σε ένα μήνυμα. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ο Μάρλεϊ αποφάσισε να πηδήξει πάνω μου», είπε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Vanguardngr.

«Τρόμαξα τόσο πολύ που έσκυψα το κεφάλι μου προς τα πίσω και, πριν το καταλάβω, το κουτάλι είχε κολλήσει στο λαιμό μου. Σηκώθηκα όρθια και άρχισα να πανικοβάλλομαι», είπε χαρακτηριστικά.

Αδυνατώντας να αφαιρέσει το κουτάλι, η Reymy είπε ότι αναγκάστηκε να πάρει μια απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου. Τελικά το κατάπιε και δεν είπε τίποτα στον φίλο της όταν επέστρεψε σπίτι, επειδή ντρεπόταν.

«Δεν ένιωθα καμία ενόχληση, οπότε δεν ανησύχησα», δήλωσε και σημείωσε ότι άρχισε να ρωτάει στο διαδίκτυο για την κατάστασή της.

Τότε, με όσους χρήστες επικοινώνησε, την προέτρεψαν να πάει στο νοσοκομείο, τονίζοντας ότι είναι σοβαρό.

Η 28χρονη παρότι δεν ένιωθε κάτι, πήγε στα επείγοντα και εκεί οι γιατροί έμειναν άναυδοι.

Ακτινογραφία της 28χρονης

Αρχικά, προσπάθησαν να τραβήξουν έξω το κουτάλι, όμως ήταν αρκετά μεγάλο για να βγει φυσιολογικά, οπότε προχώρησαν σε γαστροσκόπηση.

«Εκείνη η νύχτα ήταν δύσκολη, ένιωθα το κουτάλι να κινείται, μερικές φορές ακόμη και ανάμεσα στα πλευρά μου. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Ένιωθα φουσκωμένη και ναυτία, και δεν μπορούσα να φάω χωρίς να νιώθω περίεργα. Ο ύπνος ήταν δύσκολος, γιατί κάθε στάση μου θύμιζε το κουτάλι στο στομάχι μου», είπε η Reymy.

Τελικά, το κουτάλι αφαιρέθηκε σε προγραμματισμένο χειρουργείο μετά από δύο μέρες, με τη γυναίκα να προειδοποιεί τον κόσμο μετά την περιπέτειά της να ζητούν πάντα ιατρική συμβουλή, ακόμη και αν δεν αισθάνονται κάποια ενόχληση.