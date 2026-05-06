Σεβασμό προς το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), αν η εθνική ομάδα του Ιράν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026, ζήτησε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μεχνί Τατζ.

Ο Τατζ ήταν μέλος της αντιπροσωπείας που ταξίδεψε για το συνέδριο της FIFA αλλά δεν επιτράπηκε η είσοδός τους στον Καναδά και σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα πρέπει το Ιράν να πάρει εγγυήσεις πως θα υπάρχει σεβασμός προς τα σύμβολα του συστήματός του και ειδικά το IRGC, αν τελικά ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Χρειαζόμαστε μια εγγύηση εκεί, για το ταξίδι μας, ότι δεν έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τα σύμβολα του συστήματός μας, ειδικά το IRGC. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουν σοβαρή προσοχή. Εάν υπάρχει τέτοια εγγύηση και η ευθύνη αναληφθεί σαφώς, τότε ένα περιστατικό όπως αυτό που συνέβη στον Καναδά δεν θα συμβεί ξανά», είπε αρχικά ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν και συνέχισε.

«Πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για το οποίο προκριθήκαμε, και η οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ. Εάν δεχτούν να μας φιλοξενήσουν, τότε πρέπει επίσης να δεχτούν ότι δεν πρέπει να προσβάλλουν τους στρατιωτικούς μας θεσμούς με κανέναν τρόπο. Αν το κάνουν, τότε φυσικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί η ίδια κατάσταση που συνέβη στον Καναδά, όπου υπήρχε η πιθανότητα να επιστρέψουμε. Επομένως, πρέπει να υπάρχει αυτό το είδος εγγύησης ώστε να μπορούμε να πάμε με ηρεμία».