Ο Καναδάς δεν επέτρεψε την είσοδο στη χώρα στους απεσταλμένους του Ιράν, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει για meeting της FIFA ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, από το πρωί της Πέμπτης (30/4) οι εκπρόσωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν είχαν καταγγείλει ανάρμοστη συμπεριφορά των Μεταναστευτικών Αρχών, καθώς δεν τους επέτρεψε να ταξιδέψουν στην ενδοχώρα μετά την προσγείωσή τους.

Έτσι, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν άμεσα στην πατρίδα τους, με την υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, να ρίχνει λάδι στη φωτιά καθώς είπε πως έγινε… κατά λάθος. Εξήγηση που δεν είναι πειστική, φυσικά, για τους Ιρανούς, με τους επικοινώνησε η FIFA.

Οι άνθρωποι της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας εξέφρασαν τη λύπη τους για αυτό που συνέβη και δεσμεύτηκαν πως θα υπάρξει συνάντηση με τον πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο στα γραφεία της FIFA.