Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σήμερα τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, λέγοντας ότι ο τελευταίος θα πρέπει να εστιάσει στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και να περνά «λιγότερο χρόνο παρεμβαίνοντας» στην προσπάθεια αντιμετώπισης της «ιρανικής πυρηνικής απειλής».

«Ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία (όπου είναι εντελώς αναποτελεσματικός!), και να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά στο Μεταναστευτικό και στην Ενέργεια.

Διευκρίνισε κιόλας πως θα πρέπει να δαπανά λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση σε εκείνους που ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.