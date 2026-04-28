Σκληρή απάντηση στον καγκελάριο της Γερμανίας έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν και τη στρατηγική που ακολουθείται.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε προσωπικά στον Γερμανό καγκελάριο, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει ιδέα για ποιο πράγμα μιλάει».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για την πορεία της Γερμανία, σημειώνοντας ότι «δεν είναι περίεργο που τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι εάν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, «ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος», υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος χειρίζεται το ζήτημα με τρόπο που –όπως ανέφερε– θα έπρεπε να είχαν υιοθετήσει εδώ και καιρό άλλοι ηγέτες.

Η αντίδραση Τραμπ ήρθε μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία «ταπεινώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συνεχιζόμενη κρίση.

Ο Γερμανός καγκελάριος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν φαίνεται να διαθέτει σαφή και πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσεις.

«Οι Ιρανοί είναι σαφώς πιο δυνατοί από ό,τι αναμενόταν, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν μια πραγματικά ξεκάθαρη στρατηγική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε επίσης προβληματισμό για το πώς θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να απεμπλακούν από την κρίση, κάνοντας αναφορές σε προηγούμενες στρατιωτικές εμπλοκές. Όπως είπε, «δεν αρκεί να μπεις σε μια σύγκρουση, πρέπει να ξέρεις και πώς θα βγεις», φέρνοντας ως παραδείγματα το Αφγανιστάν και το Ιράκ.