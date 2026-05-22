Η δημοσιοποίηση των εγγράφων της υπόθεσης χάριτος του Κ. Έντρε από την ουγγρική Προεδρία της Δημοκρατίας επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια το σύστημα εξουσίας που είχε διαμορφωθεί γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Η υπόθεση, η οποία συνδέθηκε με την απονομή χάριτος σε πρόσωπο που είχε καταδικαστεί για συγκάλυψη κακοποίησης ανηλίκων, προκάλεσε τεράστια κοινωνική κατακραυγή και οδήγησε τελικά στην παραίτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, Καταλίν Νόβακ, και της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Γιούντιτ Βάργκα.

Ο Κ. Έντρε, πρώην υποδιευθυντής παιδικού ιδρύματος στην πόλη Μπίτσκε, είχε καταδικαστεί επειδή προσπάθησε να εξαναγκάσει θύματα να αποσύρουν τις καταθέσεις τους εναντίον του διευθυντή του ιδρύματος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε δημόσια το 2024 και εξελίχθηκε γρήγορα σε μείζον πολιτικό σκάνδαλο για το κυβερνών κόμμα Fidesz και το περιβάλλον του Βίκτορ Όρμπαν.

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από την Προεδρία της Δημοκρατίας δείχνουν ότι ούτε το υπουργείο Δικαιοσύνης ούτε η διοίκηση της Προεδρίας είχαν εισηγηθεί θετικά για τη χορήγηση χάριτος στον Κ. Έντρε. Αντιθέτως, οι υπηρεσιακές εισηγήσεις πρότειναν την απόρριψη του αιτήματος, επικαλούμενες τη σοβαρότητα της υπόθεσης, την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος και το γεγονός ότι ο καταδικασθείς βρισκόταν ήδη σε καθεστώς επανένταξης. Παρ’ όλα αυτά, η Καταλίν Νόβακ αποφάσισε τελικά να του απονείμει χάρη χωρίς καταγεγραμμένη αιτιολόγηση.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα όταν άρχισαν να αποκαλύπτονται οι διασυνδέσεις προσώπων του στενού περιβάλλοντος του Βίκτορ Όρμπαν με τη διαδικασία απονομής χάριτος. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Direkt36, σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε ο Ζόλταν Μπάλογκ, πρώην υπουργός του Όρμπαν, επί χρόνια στενός συνεργάτης του και μέντορας της Καταλίν Νόβακ. Πηγές από κυβερνητικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους ανέφεραν ότι ο Μπάλογκ πίεσε υπέρ της χορήγησης χάριτος στον Κ. Έντρε, ο οποίος διατηρούσε δεσμούς με την Ουγγρική Μεταρρυθμισμένη Εκκλησία.

Το σκάνδαλο εξελίχθηκε σε σοβαρό πλήγμα για το πολιτικό αφήγημα του Βίκτορ Όρμπαν και του Fidesz, το οποίο επί χρόνια βασιζόταν στην προβολή της προστασίας της οικογένειας και των παιδιών ως κεντρικού πολιτικού άξονα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναλύσεις, η οργή της κοινής γνώμης επεκτάθηκε γρήγορα ακόμα και στο παραδοσιακό φιλοκυβερνητικό ακροατήριο, οδηγώντας την κυβέρνηση σε κατάσταση πολιτικής άμυνας.

Παράλληλα, παρέμεινε ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο γνώριζε ο ίδιος ο Βίκτορ Όρμπαν την υπόθεση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Αν και κυβερνητικά στελέχη υποστήριξαν ότι το πρωθυπουργικό περιβάλλον πληροφορήθηκε την υπόθεση από τα δημοσιεύματα, αρκετοί πολιτικοί αναλυτές και στελέχη της ουγγρικής αντιπολίτευσης αμφισβήτησαν αυτή τη θέση, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αφορούσε κορυφαία θεσμικά πρόσωπα του κρατικού μηχανισμού.

Η πολιτική ζημιά για το σύστημα εξουσίας του Βίκτορ Όρμπαν θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Η παραίτηση της Καταλίν Νόβακ και της Γιούντιτ Βάργκα αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες κρίσεις της εποχής του Fidesz, ενώ η υπόθεση συνέβαλε και στην πολιτική άνοδο του Πέτερ Μάγιαρ, πρώην στελέχους του κυβερνητικού στρατοπέδου, ο οποίος χρησιμοποίησε το σκάνδαλο ως σημείο εκκίνησης για την πολιτική του αντεπίθεση κατά του συστήματος Όρμπαν.

Ποιος είναι ο Κ. Έντρε και γιατί προκάλεσε πολιτικό σεισμό η υπόθεση

Ο Κ. Έντρε, κατά κόσμον Έντρε Κόνια, ήταν πρώην αναπληρωτής διευθυντής του κρατικού παιδικού ιδρύματος «Κόσουτ Ζούζα» στην πόλη Μπίτσκε της Ουγγαρίας. Καταδικάστηκε επειδή βοήθησε στη συγκάλυψη υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσα στο ίδρυμα, πιέζοντας και εκβιάζοντας παιδιά, ώστε να αποσύρουν τις καταθέσεις τους εναντίον του διευθυντή του ιδρύματος, Γιάνος Βάσαρχεϊ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ο Κόνια καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και τεσσάρων μηνών, ενώ του επιβλήθηκε και απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για πέντε χρόνια. Ωστόσο, η υπόθεση προκάλεσε τεράστιο σκάνδαλο όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε λάβει προεδρική χάρη από την τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Καταλίν Νόβακ, με τη συνυπογραφή της τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Γιούντιτ Βάργκα.

Η αποκάλυψη της χάρης προκάλεσε οργή στην ουγγρική κοινωνία και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών για το κυβερνών κόμμα Fidesz και τον Βίκτορ Όρμπαν. Μέχρι σήμερα συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκε η απόφαση και για το ποιοι άσκησαν πιέσεις στο παρασκήνιο για να δοθεί η χάρη.