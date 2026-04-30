Η τουρκική εταιρεία Baykar παρουσίασε το νέο περιπλανώμενο πυρομαχικό MIZRAK, ένα «kamikaze» drone μεγάλου βεληνεκούς που στοχεύει να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων. Το MIZRAK, που στα τουρκικά σημαίνει «δόρυ», αποκαλύφθηκε λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα του στην αμυντική έκθεση SAHA Istanbul 2026, μετά από επιτυχημένη δοκιμή ζωντανής βολής.

Το νέο σύστημα της Baykar ανήκει στην κατηγορία των πυρομαχικών καθοδηγούμενων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας δυνατότητες αναγνώρισης, επίμονης παραμονής πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος και τελικής κρούσης με υψηλή ακρίβεια. Με επιχειρησιακή εμβέλεια που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα και αυτονομία πτήσης έως και επτά ώρες, το MIZRAK μπορεί να πλήξει στόχους βαθιά στην εχθρική ενδοχώρα, προσφέροντας στους χρήστες του σημαντικό στρατηγικό βάθος.

Η Baykar έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο δεκανίκι της τουρκικής οικονομίας, καθώς με τις πωλήσεις φτηνών drone και πυρομαχικών σε κάθε γωνιά του πλανήτη, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία της Τουρκίας. Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Χαλούκ Μπαϊρακτάρ και ανώτατο μέλος του ΔΣ της εταιρείας είναι ο αδελφός του Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, ο οποίος είναι γαμπρός του Ερντογάν.

BAYKAR, "Mızrak" adlı yeni bir kamikaze İHA geliştirdiğini duyurdu.



📌 Teknik Özellikler:



▪️ Kanat Açıklığı: 4 m



▪️ Uzunluk: 3.6 m



▪️ Yükseklik: 1.2 m



▪️ Yük Kapasitesi: 40 kg



▪️ Maksimum Ağırlık: 200 kg



Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαμόρφωση

Το MIZRAK διαθέτει άνοιγμα πτερύγων περίπου 4 μέτρων και μέγιστο βάρος απογείωσης 200 κιλά, τοποθετώντας το περισσότερο στην κατηγορία τακτικής πλατφόρμας κρούσης παρά μικρού, αναλώσιμου drone. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει περίπου τα 185 χλμ/ώρα, με επιχειρησιακή οροφή τα 10.000 πόδια, επιτρέποντας παρατεταμένη παραμονή και ευέλικτα προφίλ προσβολής.

Το οπλικό φορτίο διατίθεται σε δύο βασικές διαμορφώσεις. Η διπλή κεφαλή φέρει συνολικά 40 κιλά εκρηκτικών για μέγιστη καταστροφικότητα κατά σταθερών ή ημι‑σταθερών στόχων, ενώ η μονή κεφαλή συνδυάζει 20 κιλά εκρηκτικών με κεφαλή αναζήτησης ραδιοσυχνοτήτων (RF seeker), επιτρέποντας αυτόνομο εντοπισμό και προσβολή στόχων που εκπέμπουν, όπως ραντάρ και κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα.

Ανάλογα με την αποστολή, ο χειριστής μπορεί να επιλέξει αισθητήρες ημέρας ή θερμικής απεικόνισης (EO/IR), ενισχύοντας τόσο την αναγνώριση όσο και την τελική στοχοποίηση. Η φιλοσοφία σχεδίασης στοχεύει σε ένα ευέλικτο «εργαλείο» που μπορεί να προσαρμόζεται από αποστολές ISR μέχρι ακριβή πλήγματα σε υψηλής αξίας στόχους.

Αυτόνομη πτήση χωρίς GPS και τεχνητή νοημοσύνη

Ένα από τα πιο κρίσιμα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του MIZRAK είναι η ικανότητά του να επιχειρεί σε περιβάλλοντα χωρίς GPS ή με έντονη παρεμβολή. Το drone ενσωματώνει AI‑υποβοηθούμενο αυτόματο πιλότο και οπτικό σύστημα καθοδήγησης, αξιοποιώντας fusion αισθητήρων και οπτική πλοήγηση ώστε να συνεχίσει την αποστολή ακόμη και κάτω από ισχυρό ηλεκτρονικό πόλεμο.

Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με αντι‑jamming υποσυστήματα, σημαίνει ότι το MIZRAK μπορεί να διεισδύει βαθιά σε αμυνόμενες περιοχές, όπου ο αντίπαλος επιχειρεί να «τυφλώσει» τα όπλα ακριβείας μέσω παρεμβολών. Για μια περιπλανώμενη πλατφόρμα μεγάλης εμβέλειας, η ανεξαρτησία από το GPS δεν αποτελεί απλώς βελτίωση, αλλά προϋπόθεση για αξιόπιστη επιχειρησιακή χρήση.

Διασύνδεση με Bayraktar και επιχειρήσεις σμήνους

Στο δόγμα της Baykar, το MIZRAK δεν είναι ένα αυτόνομο, απομονωμένο όπλο, αλλά μέρος ενός ευρύτερου δικτυοκεντρικού οικοσυστήματος UAV. Το drone μπορεί να διασυνδεθεί με τα Bayraktar TB2, TB3 και AKINCI μέσω ψηφιακών ζεύξεων δεδομένων και εικόνας της εταιρείας, επιτρέποντας συντονισμένες επιχειρήσεις εντοπισμού, αναγνώρισης και κρούσης.

Η ζεύξη γραμμής οράσεως ξεπερνά τα 80 χιλιόμετρα, ενώ η προαιρετική δορυφορική επικοινωνία επεκτείνει τον έλεγχο και την ανταλλαγή δεδομένων σε αποστάσεις που καλύπτουν ολόκληρα θέατρα επιχειρήσεων. Έτσι, ένα MIZRAK που επιχειρεί 1.000 χιλιόμετρα από το σημείο εκτόξευσης μπορεί να παραμένει ενταγμένο στο γενικό δίκτυο αισθητήρων και διοίκησης, λαμβάνοντας νέα δεδομένα στόχων ή αλλαγές αποστολής σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη δυνατότητα επιχειρήσεων σμήνους. Πολλαπλά MIZRAK μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες στόχων, να κατανέμουν ρόλους προσβολής και να κορένουν αντιαεροπορικά συστήματα με πολυαξονικές επιθέσεις, κάτι που έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό σε συγκρούσεις όπως στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ευελιξία ανάπτυξης και τακτικές προεκτάσεις

Το MIZRAK μπορεί να απογειωθεί συμβατικά από τυπικούς διαδρόμους με τροχοφόρο σύστημα προσγείωσης, αλλά υποστηρίζει και εκτόξευση με Rocket‑Assisted Take‑Off (RATO) από πρόχειρες ή περιορισμένες θέσεις. Αυτό μειώνει το αποτύπωμα σταθερής υποδομής και δυσκολεύει τον εντοπισμό των σημείων εκτόξευσης από τα εχθρικά μέσα ISR.

Για ένοπλες δυνάμεις που επιδιώκουν δυνατότητες μακράς ακτίνας δράσης με σχετικά χαμηλό κόστος και περιορισμένο ρίσκο προσωπικού, τέτοιου τύπου περιπλανώμενα πυρομαχικά προσφέρουν ελκυστική λύση. Στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου, ένα σύστημα με εμβέλεια άνω των 1.000 χλμ και δυνατότητα αυτόνομων επιχειρήσεων σε περιβάλλον έντονου ηλεκτρονικού πολέμου αποτελεί παράγοντα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην αντιαεροπορική/αντι‑drone άμυνα.

Τέλος, το MIZRAK έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιτυχημένων προϊόντων της Baykar, τα οποία έχουν αποδειχθεί σε πραγματικές συγκρούσεις και έχουν ήδη διαμορφώσει νέα δεδομένα στη διεθνή αγορά UAV. Με τον συνδυασμό εμβέλειας, αυτονομίας, δικτυοκεντρικής φιλοσοφίας και επιχειρήσεων σμήνους, το νέο drone αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον κρατικών και μη κρατικών δρώντων που αναζητούν προηγμένες λύσεις στον ασύμμετρο και υβριδικό πόλεμο.